Emma Stone es una de las peor vestidas en la Met Gala 2022

Te queremos, Emma, pero Cruella De Vil no habría vestido así en la vida real.

Emma Stone asistió a la Met Gala de 2022 y pudimos ver, por primera vez, su atuendo en todo su esplendor. El vestido de seda que la actriz usó sería perfecto en cualquier otra ocasión: se trata de un homenaje a la década de los años 20 y zapatillas de tacón cuadrado y cadenas de Louis Vuitton. Todo esto acompañado de un peinado en una cola de caballo que acentúa su silueta de bailarina. Y es que ella es hermosa, eso es indudable. Sin embargo, está muy lejos del Gilded Glamour de esta edición.

Lo paradójico es que Emma Stone interpretó a Cruella, la fashionista villana de los 101 Dálmatas, en su propia película. Pero definitivamente ella no habría asistido a la Met Gala con un minivestido blanco que, aunque bello, no tiene mucho que ver con el tema de esta noche.

Si bien muchos no son fans del look de Emma Stone en esta edición, hay quienes destacan que la actriz se ve como un ángel y no necesita de un atuendo extravagante y vaporoso para brillar por sí misma.





