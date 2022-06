De vestidos a pronombres neutros: La evolución de Emme Muñiz, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Recientemente, JLo presentó a su hija Emme con pronombres neutros durante un concierto.

Jennifer Lopez y Marc Anthony estuvieron casados durante 10 años de 2004 a 2014, periodo en el que nacieron sus mellizos, Emme y Max, quienes ahora ya son todos unos adolescentes.

Aunque desde un principio los cantantes prefirieron mantener a sus hijos lejos de los reflectores, eso fue inevitable tomando en cuenta la gran fama de ambos, por lo que desde su nacimiento el 22 de febrero de 2008, los mellizos se convirtieron en los niños de Hollywood más seguidos y queridos.

Emme Maribel y Maximilian David Muñiz tienen actualmente 14 años y como dos adolescentes normales (pero no comunes), han sido captados a lo largo de sus vidas, de paseo con sus padres, en momentos importantes e incluso, teniendo pequeños acercamientos con el medio artístico.

En particular, Emme es quien siempre ha llamado la atención, primero por el parecido físico que tiene con su mamá, Jennifer Lopez, así como por las cualidades artísticas que heredó de sus padres, explorando en el mundo de la música y hasta en el literario, pues Max se ha mostrado más discreto.

La evolución de estilo de Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Desde muy pequeña, Emme fue captada (la mayoría de veces junto a su hermano) acompañando a su mamá a eventos públicos como algunos desfiles de moda, la ocasión en la que JLo recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood o estrenos de películas, con looks muy girly entre vestidos, moños, medias y diademas en los que predominaba el color rosa.

Así ha sido la increíble transformación de Emme Muñiz, la hija de JLo pic.twitter.com/SwLbeqomhs — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 23, 2022

En 2018, por ejemplo, la adolescente acompañó a su mamá a los premios MTV en los que asistió con un pretty look conformado por blusa satinada, falda de tul con flores, medias blancas y zapatos en tono gold rose con una larga cabellera café al descubierto, demostrando que contrario a su hermano, disfrutaba de vestir con un estilo más girly.

Posterior a esa aparición en la que no perdió la oportunidad de retratarse con personalidades como Camila Cabello, Emme comenzó a compartir escenario con su mamá durante la gira de JLo ‘It’s My Party: The Live Celebration’, en donde demostró llevar el talento en la sangre.

La gran sorpresa fue cuando Emme apareció durante el Half Time del SuperBowl en 2020, el cual estuvo a cargo de su mamá y de Shakira. En ese momento, la también hija de Marc Anthony sorprendió e inmediatamente se posicionó como una de las promesas en la música.

Aquella fue una de las últimas ocasiones en las que la joven apareció con un look girly, pues usó una hoodie color blanco, falda de la misma tonalidad estilo tutú que acompañó con un cinturón dorado, así como un bun que fue cuestionado por parecer desaliñado.

Durante ese tiempo cuando tenía 12 años, también lanzó un libro titulado ‘Lord Help Me’, del que en una ocasión mencionó: “Escribí este libro para ayudar a recaudar dinero para salvar a los perezosos y al mismo tiempo enseñar a otros niños cómo podemos orar y pedir ayuda, dos cosas que me brindan mucha tranquilidad”.

Fue durante la cuarentena en 2021 cuando los cambios en Emme comenzaron a ser evidentes, al ser captada en diversas ocasiones por los paparazzis de paseo con su mamá y hermano con un estilo muy diferente a aquel con el que la conocimos cuando era pequeña, y aunque la ropa ya no debe de tener genero, claramente llamó la atención.

Emme comenzó a utilizar ropa oversize con estilo boho pero lo que llamó más la atención es que decidió cortar su pelo y teñirlo de colores como azul y verde, dejándolo además con una apariencia desaliñada y rebelde.

También apostó por un estilo muy grunge con sobrecamisas, jeans de mezclilla en clave oversize y sneakers, además de que empezó a usar camisas con estampado de bandas de música. En una entrevista, JLo confesó que la etapa que estaban atravesando sus mellizos era “el momento más desgarrador”.

Aunque el evidente cambio de estilo de Emme ya era un tema muy comentado, fue hasta el reciente show que JLo dio en la Gala Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, en el que invitó a su hija al escenario, cuando la identidad de la joven fue confirmada.

Jennifer Lopez presentó a Emme utilizando el pronombre neutro “elle”, y para la ocasión apareció con un conjunto de béisbol en color magenta con calcetas de la misma tonalidad, gorra y botas de color negro, usando un micrófono con la bandera de la comunidad LGBT+.

Madre e hija interpretaron el tema ‘A Thousand Years’ de Christina Perri con el cual deleitaron a los presentes, una demostración de amor incondicional que dejó una gran lección a los seguidores de JLo.

La evolución de estilo de Emme ha sido evidente y aunque sí ha sorprendido, lo cierto es que es completamente respetable, no solo en el aspecto de la ropa sino más allá.

