Escote underboob: el origen de esta tendencia y cómo lucirla (FOTOS)

¿Ya conoces la tendencia del escote underboob? Aquí te decimos cuál fue su origen y cómo puedes lucirlo correctamente en alguno de tus outfits.

Una tendencia que lleva unos años en vigencia gracias a las celebridades es la del escote underboob, y si aún no sabes cuál fue el origen de esta tendencia y cómo lucirla de manera correcta, hasta llegado al lugar y momento correctos.

¿Qué es y cómo surgió el escote underboob?

Seguro habrás visto a algunas celebridades y modelos mostrando sus cuerpos esculturales y un escote que no tapaba al máximo sus bubis, pero que en lugar de mostrarlas por la parte superior, permitía verlas en la parte inferior.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Bueno, pues justamente ése es el escote underboob: aquel que le permite ver la parte inferior del pecho a cualquiera, y que, según algunas personas que lo han usado, es bastante cómodo de llevar.

De acuerdo con información de El País, este tipo de escote apareció por primera vez por ahí del 2014, año en el que las selfies de muchas mujeres ocupándolo se volvieron virales en redes sociales, sobretodo en Instagram, como una manera de protestar en contra de la censura que la red social había impuesto.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

En países como Tailandia, por ejemplo, quedaron prácticamente prohibidas en Instagram todas las imágenes que mostraran sin censura el torso femenino completo, lo que generó mucha polémica entre las usuarias, quienes fueron las que idearon este tipo de escote para mostrar, aunque fuera, una parte de su cuerpo sin pena.

Y cada vez fueron más las celebridades las que se unieron a esta causa en los años siguientes, ya fuera para defenderla o, simplemente, para estar arriba de la tendencia. Entre las famosas que el mundo más recuerda que hayan usado públicamente un escote underboob se encuentran la modelo Heidi Klum, la influencer Kendall Jenner y la también modelo Bella Hadid.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

¿Qué marcas han apoyado públicamente el underboob?

No sólo las celebridades se unieron al tren de esta tendencia, sino también algunas marcas a través de varias de sus colecciones, sobre todo aquellas que se ocupan entre primavera y verano, épocas en las que suele hacer mucho calor y el underboob es una buena forma de mantener la frescura corporal.

Entre ellas, apunta El País, se encuentra Fendi, quien en verano del 2017 lanzó un jersey cropped que en la parte delantera permite mostrar la parte baja del pecho. Esta prenda causó tanto furor en las mujeres, que muchas otras marcas lo replicaron hasta el cansancio, e incluso sacaron versiones invernales con materiales como lana y algodón.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

El diseñador de moda Simon Porte Jacquemus también le entró a la tendencia en el 2021 al incluir en una de sus colecciones una variante que consiste en mostrar tanto la parte baja de las bubis como la parte central de las mismas; esta idea fue ocupada en su pasarela por Kendall Jenner, y ha sido la versión más replicada por las familias al momento, como Emily Ratajkowski.

Y lo genial del escote underboob es que no se ha quedado estático: ha sido renovado por muchas usuarias de diversas maneras, incluida una en la que se puede transformar un top de bikini en un underboob si se acomoda de manera correcta.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

¿Cómo lucir correctamente un escote underboob?

Como te habrás dado cuenta, no hay una sola manera “correcta” de portar este escote, y lo que han hecho muchas mujeres es echar mano a la imaginación para llevarlo de manera que les haga sentir cómodas y sin mostrar más de lo que deberían, como se ha mostrado en medios como Marie Claire España y Todo para Ellas.

Hay celebridades, como Bella Hadid, quien han portado el underboob en más de una forma: no sólo usando crop tops que muestren la parte baja de las bubis, sino también ocupado chalecos o suéteres pequeños atados ligeramente en el centro del pecho y sin llevar ningún tipo de brasier para dar esta idea de libertad y sensualidad.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Hay otras artistas, como Lady Gaga, que han decidido ser más libres en su uso al tapar los pezones de sus bubis con cinta adhesiva antes de ponerse un crop holgado que, en muchas ocasiones, tapa su cuello aunque no la parte baja de los pechos (pues si no, no sería escote underboob).

Nicki Minaj, por ejemplo, combinó un escote canalillo y un underboob con un vestido ajustado con aberturas en la parte del pecho que dejaron ver sus bubis en la parte superior e inferior, la cual fue una decisión bastante atrevida ya que lo llevó a una alfombra roja a la que acudió hace unos años.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Incluso se puede llevar un escote underboob sin tener que enseñar absolutamente nada; Gaga lo demostró durante el ensayo de uno de sus conciertos llevando una blusa crop top con transparencias que permitió ver que debajo de ella llevaba su brasier, por lo que se mantuvo cómoda sin tener que exhibir ninguna parte de su cuerpo.

Hay quienes también deciden cambiar los tops por una pañoleta o una bufanda, la cual se colocan alrededor del pecho y la amarran ya sea por delante o por detrás, de tal modo que les tape las bubis casi por completo pero dejándolas ligeramente libres en la parte inferior. Este estilo queda muy bien, sobretodo, con un bikini.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

¿Qué te parece el escote underboob? ¿Alguna vez lo has usado, o te gustaría ocuparlo en el futuro? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales, y si buscas más contenido sobre tendencias de moda, aquí te dejamos estos: Perfumes para hombre que también les gusta usar a las mujeres; 50 diseños de uñas navideñas que sí te van a gustar; y Qué tipo de faldas usar si eres bajita.

Podría interesarte