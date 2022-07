Brad Pitt, Bad Bunny y otros famosos que rompieron estereotipos al usar falda en la alfombra roja

La moda ya no tiene género, y ya sea por mera tendencia o con el objetivo de visibilizar su importancia, estos famosos han apostado por usar falda en plena alfombra roja.

La moda genderless o sin género se ha convertido en un tema importante de conversación en la industria, pues ésta denota que los tiempos y la sociedad ha cambiado en cuanto a los estereotipos que se crearon desde tiempos inmemorables.

Las mujeres usan pantalón sin problemas, ¿por qué los hombres no podrían usar falda o vestido? Aunque la moda genderless no es algo relativamente nuevo, en los últimos años sí ha tomado gran relevancia.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

En las últimas temporadas hemos visto como los diseñadores están apostando por fusionar las colecciones femeninas con las masculinas, así como han implementado prendas que eran “especialmente para mujeres” en colecciones pensadas para hombres. Algo que la industria de la moda ha tomado con el mejor ánimo y respeto.

La moda ya no debe tener género y eso lo saben a la perfección, todos los implicados en el rubro, desde los diseñadores hasta todos aquellos famosos que disfrutan de ser expositores de diversas tendencias e imponer un estilo ante sus seguidores.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Uno de los ejemplos más recientes fue Brad Pitt durante la premiere de su nueva película ‘Bullet Train’ en Berlín, a la que asistió con falda, dejando en claro su postura sobre la moda y rompiendo con estereotipos.

Es por eso, que a continuación hacemos un listado de famosos (más allá de Harry Styles) que llevaron falda a eventos públicos, incluyendo alfombras rojas por lo que quedaron capturados por los reflectores.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Brad Pitt

Brad Pitt sorprendió en la premiere de ‘Bullet Train’ en la que apostó por un estilismo en el que llamó la atención su falda. Sin embargo, esa no fue la primera ocasión que apostó por usar una prenda considerada “femenina” pues en 1999 hizo una sesión de fotos con la revista ‘Rolling Stone’ en la que usó vestidos de lentejuelas y estampados llamativos.

Brad Pitt con falda en el estreno de “Bullet Train” es todo lo que quiero ver hoy… y mañana, y pasado mañana. pic.twitter.com/bvgb7TVYHn — Greta Alvarez (@grets) July 20, 2022

Bad Bunny

Bad Bunny ha sido uno de los máximos expositores de la moda genderless en los últimos años, su aparición pública más reciente en la que usó falda fue en un concierto que dio en su natal Puerto Rico. Sin contar otras ocasiones como aquella en la que que protagonizó la colección de Jacquemus en falda durante febrero de 2022.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Oscar Isaac

El actor originario de Guatemala, uso un traje del diseñador Thom Browne que incluía falda, durante el estreno de la película ‘Moon Knight’.

Oscar Isaac con falda. Nada más. Ese es el tuit pic.twitter.com/UCVdpodpb8 — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) March 18, 2022

J Balvin

J Balvin se ha convertido en un icono de estilo en el género urbano, en febrero pasado durante Fashion Week Paris, se dio cita en el desfile de Louis Vuitton en homenaje al desaparecido diseñador Virgil Abloh, en el que apostó por un look conformado por falda que llamó la atención.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Vin Diesel

Ojo: Esta no fue una aparición reciente. De hecho, Vin Diesel fue un visionario desde 2003, año en el apareció con falda en la alfombra roja de los MTV Europe Music Awards.

Nunca imaginamos queveríamos al duro de Vin Diesel con una falda escocesa y de cuero; pero parece que todo es posible pic.twitter.com/qn04fYei7F — Marcianita (@SoyUnaMarciana) September 7, 2013

Jared Leto

Jared Leto también se ha convertido en uno de los mayores expositores de la moda genderless, y aunque recientemente ha aparecido en la alfombra roja con faldas, vestidos e incluso tacones. Una de las ocasiones más recordadas fue cuando llegó en falda a los iHeart Radio Music Awards de 2014.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Jared Leto en Salvatore Ferragamo – iHeart Radio Music Awards 2014 → http://t.co/DttWMhTlPE pic.twitter.com/rFzAWnFRap — Male Fashion Trends (@MaleFashTrends) May 2, 2014

Kanye West

Kanye West es todo un icono de estilo en la música por lo que no sorprende que en uno de sus conciertos en el 2012 apareciera en el escenario con una falda de cuero negro de Givenchy.

La gira Watch the Throne.

Kanye West lleva una falda de piel de cordero de Givenchy.

Jay-Z lleva la icónica camiseta de Tom Ford. pic.twitter.com/SiCxvtKBId — Music Radar Clan (@musicradarclan) December 21, 2019

Marc Jacobs

Marc Jacobs es uno de los diseñadores más open mind y revolucionarios, no solo ha vestido a diversas celebridades, también ha expresado su orientación por la moda genderless en diversas apariciones públicas. En una ocasión reveló: “Descubrí lo agradables que se sentían las faldas. Son cómodas y lucirlas me hace feliz, así que compré más. Y ahora no puedo dejar de usarlas”.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Jaden Smith

El hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith no teme en mostrar su verdadera identidad y estilo, para muestra diversos eventos a los que ha asistido, incluyendo alfombras rojas.

Ricky Martin

Durante uno de sus conciertos como parte de la gira ‘One World Tour’ del 2015, Ricky Martin sorprendió al aparecer en el escenario con una falda de cuero que rompió esquemas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

RICKY MARTIN EN FALDA NO SE VE TAN MAL pic.twitter.com/mdCugV7d08 — ℑ𝔳𝔞𝔫 (@aivanrgt) January 10, 2018

Esos son solo algunos ejemplos de cuando los famosos decidieron romper con estereotipos y apostaron por la moda sin género para mandar un importante mensaje a la sociedad.

Podría interesarte