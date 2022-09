Florence Pugh aparece radiante en el Festival de Venecia 2022

A pesar de la polémica, la actriz apareció triunfante en su paso por Venecia.

Florence Pugh es actualmente una de las actrices más reconocidas en Hollywood por su participación en películas como ‘Mindsommar’, ‘Mujercitas’ y ‘Black Widow’, por lo que su protagónico en ‘Don’t Worry Darling’ ha causado grandes expectativas.

Al tanto, ‘Don’t Worry Darling’, dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, se ha convertido en una de las cintas más esperadas, tanto por su trama central perteneciente al género thriller psicológico como por las especulaciones que han surgido alrededor de ésta.

A solo unas semanas de su estreno, comenzó a circular el rumor de una mala relación entre Florence Pugh y Olivia Wilde, debido a ciertos altercados en el set de filmación por muestras de afecto entre la directora con Harry Styles, mientras ella todavía estaba casada.

Tras los rumores sobre las filmaciones de ‘Don’t Worry Darling’, la película fue presentada en el Festival de Cine de Venecia 2022 al que asistieron Olivia Wilde, Harry Styles, Gemma Chang y Chris Pine, siendo Florence Pugh la gran ausente... hasta que apareció por sorpresa.

Florence Pugh conquista Venecia en Valentino

A pesar de las especulaciones que apuntaban que Florence Pugh no asistiría al estreno de ‘Don’t Worry Darling’ en el Festival de Cine de Venecia, la actriz de 26 años, sorprendió al llegar de manera triunfal enfundada en un traje purpura de Valentino.

Florence Pugh se plantó en Venecia en un conjunto total purple de estética ‘sleepleisure’ conformado por short, top y camisa oversize con zapatillas y bolso a juego, así como gafas de sol como cereza en el pastel, look dirigido por su estilista de cabecera, Rebecca Corbin-Murray.

No solo fue su llega triunfal, en la alfombra roja, Florence Pugh se convirtió en una de las favoritas de Venecia, al presentarse en un vestido voluminoso con transparencias y aplicaciones brillantes también del Valentino de Pierppaolo Piccioli.

Para completar la prenda principal, llevó zapatillas a juego con detalles de plumas en la parte superior, joyería de Tiffany & CO.; en cuanto a su beauty look, el maquillaje a cargo de Alex Babsky Makeup Artist fue en tonalidades nude, mientras que el peinado de Peter Lux era una evocación al Old Hollywood.

La actriz se robó todos los reflectores no solo gracias a su maravilloso estilismo sino también por su gran presencia y porte, junto a sus compañeros de elenco y directora.

