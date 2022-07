“Respeten a las mujeres”: Florence Pugh se suma a la tendencia braless y manda mensaje a los que la critican

La actriz se subió a la tendencia Barbiecore y llevó un vestido sin brasier, en una gala organizada por Valentino.

Florence Pugh sorprendió este fin de semana, al sumarse a la lista de actrices que eligen la tendencia Barbiecore para desfilar en las alfombras rojas este verano. La intérprete generó polémica no solo por el vestido Valentino que la hizo lucir espectacular, sino que optó por llevarlo sin brasier.

Hay que recordar que además de la fiebre por Barbie que estamos experimentando, una tendencia que lleva meses colocándose como la favorita, es el movimiento “Free the nipple” o dejar de usar sostén.

Pugh lució espectacular este sábado en la gala de Valentino que se llevó a cabo en Italia, pero además de recibir comentarios por lo increíble que llevó las tendencias del momento, la protagonista de “Mujercitas” también tuvo que enfrentarse a publicaciones “vulgares” en torno a su cuerpo, razón por la que publicó un comunicado.

Fue a través de sus redes sociales, que la actriz británica publicó una serie de fotografías en las que luce dicho vestido, las cuales acompañó con un fuerte mensaje.

“Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, con orgullo, para que todos lo vean. ¿Incluso lo hace con sus títulos de trabajo y correos electrónicos de trabajo en su biografía? No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escuchará lo que le pasa a su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres. Afortunadamente, he llegado a un acuerdo con las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los “defectos” que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían decirme agresivamente lo decepcionados que estaban por mis ‘tetas pequeñas’, o cómo debería avergonzarme por tener un ‘pecho plano’”, escribió.

Pugh también señaló lo sorpresivo que le resulta el hecho de que las personas, principalmente los hombres, se sientan con el derecho de opinar acerca del cuerpo de las mujeres.

“Me hace preguntarme qué te pasó para estar tan contento de estar tan molesto por el tamaño de mis senos y mi cuerpo..? Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Fuimos criados para encontrar poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para ser ruidoso acerca de estar cómodo. Siempre ha sido mi misión en esta industria decir ‘a la mierda y al carajo’ cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo”.

La actriz continúo: “Me puse ese vestido porque lo sé. Si abusar públicamente de las mujeres en 2022 es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no lo sabe. Crecer. Respeta a la gente. Respetar los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo. Y todo por dos lindos pezones...”, concluyó.

