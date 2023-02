Escotes desatinados, gorros y olanes: Los peor vestidos en los Grammys 2023

Todos los artistas que no eligieron looks acertados para la alfombra roja de los Premios Grammy 2023.

Todos los artistas invitados a la entrega número 65 de los Premios Grammy 2023 ya se dieron cita en la Arena Crypto en Los Angeles, California, y por supuesto que los looks de la alfombra roja se robaron todas las miradas.

Hubo algunos atuendos que deslumbraron por lo increíbles que fueron y otros tantos que brillaron por ser un tanto... feos.

No nos gusta juzgar, sin embargo, hay que aceptar que hubo quienes eligieron vestuarios muy peculiares y nada atinados.

Los peor vestidos de los Grammys 2023

Sebastián Yatra

No es que el colombiano haya elegido un mal atuendo, sin embargo, el pantalón no le quedó y terminó arrastrándolo por toda la alfombra.

Además, optó por un aburrido color negro, el cual ya sabemos que aunque siempre salva y se ve elegante, quizá un color vivo le hubiera quedado genial.

Eric Alexandrakis

El artista se fue a la segura y usó el típico traje color negro, pero de accesorio usó un sombrero color verde nada acertado. Quizá tenía mucho frío...

Allison Russell

La cantautora eligió un color muy atinado, pero lo que llamó la atención fue el corte, la tela y sus accesorios.

El vestuario de Russell de lycra tenía cortes interesantes, sin embargo, no entendimos mucho los pliegues y los olanes en la zona inferior ni tampoco los aretes de caracoles que, si bien estaba lindos, se perdían con el vestuario.

Sullivan Fortner y Cecile McLorin Salvant

Los músicos llamaron mucho la atención con sus atuendos, pues en el caso de Cecile, optó por un vestido color rosa con un sombrero alto que incluía la figura de un Grammy, además de unos zapatos de plataforma color dorado.

Por su parte Fortner eligió colores un tanto aburridos con un sombrero color gris igual de aburrido.

Dave East

El rapero usó blazer gris que acompañó con un pantalón de tela sintética imitación de piel, pero lo que más llamó la atención fueron sus tenis de plataforma color blanco con negro.

Kennet ‘Babyface’ Edmonds

El cantante y productor se fue a la seguro y utilizó un vestuario monocromático negro, pero aunque le echó ganitas, definitivamente el color negro no se vio muy elegante que digamos, pues su chamarra con brillos abierta de la parte superior y sus gafas oscuras no destacaron tanto.

Rutger van Woudenberg

Ya dijimos que no nos gusta juzgar, pero no pudimos evitar poner al músico en a lista porque simplemente no sabemos qué fue eso.

Su traje aterciopelado color gris no es de lo más top, además acompañó su look con unas botas negras que... meh...

Hitkidd

El productor disccográfico optó por un icónico vestuario que, si bien siguió la tendencia denim que al parecer está regresando, en general su outfit fue un tanto extraño, pues usó una gorra blanca con su nombre, la cual decía que votaran por él como presidente, un saco, una corbata roja y unos tenis blancos.

Shania Twain

La legendaria artista quiso destacar y lo logró, pues a la alfombra roja llevó un traje blanco con ‘manchas’ negras tipo vaca, las cuáles fueron confeccionadas con chaquiras.

Alligator Jesus

El músico llevó una elegante gabardina blanca que escondió su playera y pantalón del mismo color y hasta ahí todo bien, pero al parecer, al igual que Yatra, el pantalón no le quedó y en la zona inferior se notó.

Además, optó por usa una gorra blanca y un maquillaje en uno de sus ojos, el cual al parecer es como la garra de un caimán.

Bebe Rexha

La cantante llevó la tendencia Barbie con un vestido rosa combinado con su cabello rubio y está bien, sin embargo, su escote fue un tanto desatinado.

Alex Ritchie

La artista por un vestuario bastante simple que consistió en una blusa blanca con un saco blanco, pantalón y zapatos negros. Y al igual que otros asistentes, también optó por usar un sombrero.

Tim Nelson y Sam Netterfield

La pareja destacó en la alfombra roja al utilizar también la tendencia denim, pero quizá fue demasiado...

Harry Styles

Que quede claro que amamos a Harry y los atuendos creativos y coloridos que siempre usa, pero no sabemos qué decir del que lució en la alfombra roja de los Grammys 2023.

Aplaudimos que es un artista que arriesga en tendencias, eso sí.









