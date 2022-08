Jennifer Lopez reaparece (espectacular) en el escenario tras boda con Ben Affleck

La “Diva del Broxn” apareció con un traje de Roberto Cavalli.

Jennifer Lopez regresó (de manera triunfal) a los escenarios luego de darse una escapada romántica en París tras casarse con Ben Affleck en una discreta pero significativa ceremonia en Las Vegas.

Luego de la boda, Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron una escapada a París para celebrar su luna de miel junto con sus respectivos hijos, con quienes ahora forman una gran familia.

Luego de esos días de descanso y mucho amor, recientemente la “Diva del Broxn” acudió a la gala benéfica LuisaViaRoma for UNICEF en la que deslumbró en el escenario con su inigualable presencia escénica.

Para el performance que se llevó a cabo en la isla italiana de Capri, Jennifer Lopez apareció con un llamativo y salvaje conjunto de estampado de cebra con destellos del diseñador Roberto Cavalli.

JLo regresa a los escenarios con deslumbrante look

El traje en cuestión de Roberto Cavalli con el que JLo deslumbró en el escenario, estaba conformado por top y pantalón con estampado de cebra con maya transparente, acompañado de aplicaciones metálicas, completado por una capa de plumas a juego.

Luego del look principal, el cual fue trabajo de los estilistas de moda, Rob Zangardi y Mariel Haenn, Jennifer Lopez también se enfundó en un estilismo nude adornado con cristales brillantes y medias de red a juego.

Durante la noche, JLo interpretó diversos éxitos de los 90 como ‘If you had my love’ o ‘Waiting for tonight’, así como ‘I will survive’ de Gloria Gaynor o ‘Turn the beat around’, de Gloria Estefan, recordando su gran admiración por la música disco y su sueño de ser una gran estrella.

“Me gustaría caminar por mi casa con un enterizo brillante. Eso es lo que me gusta. Solo quería vivir en un mundo de brillos. Siempre he querido ser una diva de la música disco. Tuve un poco de eso cuando hice la película Selena hace años”, fue uno de sus comentarios sobre el escenario.

Al final de la noche, el estridente y ostentoso traje de Roberto Cavalli que llevó JLo, fue subastado para recaudar fondos destinados a los niños de Ucrania afectados por la guerra.

Al escenario también subieron personalidades como Diplo, Sofía Carson y DJ Cruz, así como asistieron Leonardo DiCaprio, Jared Leto, Jamie Foxx, Vanessa Hudgens o el cuñado de JLo, el también actor, Casey Affleck.

