Kansai Yamamoto: el diseñador futurista que hizo brillar a David Bowie

El diseñador japonés y el artista británico formaron una gran mancuerna que se vio reflejada en la creación del icónico alter ego Ziggy Stardust.

David Bowie es uno de los artistas más icónicos de la escena musical contemporánea. Con el reciente estreno de su documental Moonage Daydream, el cual es una experiencia inmersiva en la que el director Brett Morgen nos lleva para descubrir materia inédito que la familia del mismo compositor compartió para que fuera proyectada.

Mucho se sabe de la larga trayectoria de Bowie, quien falleció en 2016, pero dejó un legado musical con 26 álbumes de estudio que cautivaron a generaciones durante décadas.

El músico originario de Reino Unido nunca dejó que lo definieran, y durante toda su vida estuvo experimentando tanto como con la música, como en el arte, el cine y la moda.

Fue en 1972 cuando publicó su quinta producción The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, que se convirtió en un icono. Bowie ya había logrado la fama mundial con su aclamado álbum Space Oddity, el cual salió en 1969, pero lo que hizo con Ziggy Stardust fue más allá, debido a que creó todo un concepto, un alter ego que dominó la escena glam rock de 1970.

El intérprete de Moonage Daydream acaparó la escena musical con su estilo andrógino que llevó por otro rumbo a las tendencias de la moda y la sexualidad de la época.

De hecho, en qué se basó Bowie para hacer este álter ego? Dicen que Warhol y su estudio de arte neoyorquino tiene que ver, al igual que el diseñador japonés Kansai Yamamoto. pic.twitter.com/ndUCWFMrgn — Cona (@_aznatsnoc) September 23, 2018

Su característico pelo rojo, el maquillaje colorido con sombras de ojos azules y rojas, así como increíbles vestuarios que incluían trajes futuristas, así como zapatos de plataforma, no fueron solo idea de Bowie, sino de su amigo y colega Kansai Yamamoto, con quien creó una mancuerna que los llevó al éxito.

DAVID BOWIE y la moda, pero de verdad:



Aquí está siendo vestido por un jovencísimo Kansai Yamamoto en 1973. Dos años antes de desfilar por primera vez en París. ⬇️ pic.twitter.com/fOt7fW5lnS — Music Radar Clan (@musicradarclan) October 4, 2019

El legendario diseñador japonés vistió a Bowie para su gira de Ziggy Stardust, en la que dejó cautivada a la escena con túnicas, kimonos, trajes entallados y más piezas que combinaban la tradición nipona con un toque vanguardista en colores brillantes y eléctricos que acompañaban de manera perfecta a las composiciones del músico inglés.

¿Quién fue Kansai Yamamoto?

El diseñador japonés que murió a los 76 años en 2020 a causa de la Leucemia, fue uno de los pioneros de la moda contemporánea en su país natal.

Kansai pasó de estudiar ingeniería civil a convertirse en uno de los mayores íconos de su país. En 1971 fundó su marca homónima y se convirtió en el primer diseñador japonés en presentar sus diseños en la semana de la moda en Londres, Inglaterra.

Murió el diseñador japonés Kansai Yamamoto a los 76 años por Leucemia.



Yamamoto vistió a Bowie en esta icónica sesión: pic.twitter.com/FwE62A8rM5 — Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu (@yakurefu) July 27, 2020

Fue justo este debut, el que lo acercó con Bowie con quien colaboró por años y quien llevó sus icónicos atuendos vanguardistas llenos de color por todo el mundo.

Posteriormente se posicionó como uno de los creativos más importantes del glam rock, por lo que también colaboró con estrellas de la música como Elton John.

