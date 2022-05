Kate Moss, de conquistar las pasarelas con su belleza extraña a testificar a favor de Johnny Depp

La británica ha sido considerada como la antisupermodelo de los años 90.

“Flowers are the things we grow, secrets are the things we know”.

Kate Moss inolvidable e icónica. Cuando nos referimos a las supermodelos de los 90, es fácil pensar en Cindy Crawford, Linda Evangelista o Naomi Campbell, quienes asumieron su puesto en la moda y las pasarelas gracias al emblemático Gianni Versace, quien las empoderó y les dio confianza en sus atributos.

Kate Moss era todo lo contrario a los cánones de las supermodelos, era una joven británica menuda y con una belleza extraña que llegó a encantar y fascinar al mundo de la moda. Ella era diferente al resto y su imagen desaliñada y dientes chuecos se convirtió en su atributo más poderoso que la convirtió en un icono.

Katherine Ann Moss nació en Croydon, Gran Londres, Inglaterra, Reino Unido el 16 de enero de 1974, creciendo como una niña normal, fue hasta 1988 cuando con solo 14 años de edad fue fichada por la fundadora de la agencia Storm.

Todo fue gracias al photo shooting de la desaparecida fotógrafa Corinne Day, quien capturó su belleza extraña para la portada de The Face en 1990. Kate Moss cumplía con todas las características que le gustaban a la fotógrafa:

“Me encanta la realidad: las malas posturas, las miradas vacías, la delgadez... son normales en los adolescentes. Las mujeres han olvidado lo que es ser joven”, confesó en una entrevista.

Kate Moss y su impacto en el mundo de la moda

Kate Moss se mantuvo discreta durante sus primeros años hasta que “la bomba explotó” y se convirtió en la musa favorita de una de las industrias más frívolas del mundo. Su gran momento llegó cuando Calvin Klein la eligió en 1993 como su modelo para la campaña de su perfume ‘Obsession’.

Sin embargo, cabe destacar que con solo 15 años, Kate Moss debutó en la Semana de la Moda de Londres de la mano de John Galliano, ese fue el principio de su reinado en las pasarelas. Después, llegó París, en donde trabajó con los mejores: Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, son solo algunos de los nombres.

No, Kate Moss no era lo que hoy en día conocemos como el fenómeno Hadid, Kate Moss fue inalcanzable pues aún en una era sin social media logró lo que muchas modelos desearían justo ahora, su alcancé impactó al mundo de la moda, trabajando con marcas como Gucci, Dolce & Gabbana, Versace y Chanel en campañas y pasarela, así como protagonizando las publicaciones más importantes de la industria.

Kate Moss multifacética

Kate Moss no buscaba las cámaras, las cámaras hacían todo por capturarla. Si habláramos en este momento de todas sus hazañas, sería una historia interminable pero a la mente llegan su aparición en naked dress (antes del impacto de las Kardashian), las fiestas con Naomi Campbell, su discreción y también su estilo que solo completaba a la perfección su imagen desaliñada,

Kate Moss and Naomi Campbell. BFF's goals. pic.twitter.com/InP9QP7K49 — NØWPTURNE (@nowpturne) May 25, 2022

El modelaje siempre fue lo de ella pero también tuvo pequeñas apariciones en la pantalla, apareció en el episodio de fin de año de ‘Blackadder’, titulado ‘Blackadder Back & Forth’, intervinó en el papel de Lady Marion de ‘Sherwood’. Así como participó en el vídeo musical titulado ‘I just don’t know what to do myself’ de la banda The White Stripes.

Y grabó la canción ‘Some Velvet Morning’ con Primal Scream del disco ‘Evil Heat’ de 2022. La musa escaló hasta la pantalla y la música de una forma sumamente orgánica.

En 2016, Kate Moss fundó su propia agencia de modelos en Londres ‘Kate Moss Agency’, con toda la experiencia de la británica y con el propósito de “desarrollar y nutrir el talento, el equipo proporciona una gestión personal adaptada a cada individuo dentro de la industria global de los medios”, pues en sus propias palabras ha señalado: “Quiero centrarme en la gestión de las carreras de las personas, no solo en dirigir una agencia”.

La vida personal de Kate Moss

La vida de un icono como Kate Moss no podía estar alejada del ojo público, su primera relación sentimental en el medio fue con Johnny Depp, con quien protagonizó uno de los romances más queridos del medio, un tanto intenso pero el más significativo para ella, o al menos eso lo ha confesado en diversas entrevistas.

johnny depp and kate moss appreciation post<3 pic.twitter.com/u9q32qXUQV — alex / 2 (@jdeppfxnn) May 23, 2022

En 2002, dio a luz a su primer y única hija, Lila Moss (quien ha seguido sus pasos en el modelaje), producto de su relación con Jefferson Hack, cofundador de Dazed Media.

Ellos no fueron los únicos hombres en la vida de Kate Moss, entre sus exnovios también se encuentran el músico británico Pete Doherty con quien estuvo cerca de dos años y terminó en 2007.

En 2011 se casó por primera y única ocasión con Jamie Hince, guitarrista de la banda The Kills, de quien se separó en 2015 y oficialmente se divorció en 2016. En ese tiempo comenzó a salir con su actual pareja, el fotógrafo, Nikolai von Bismarck, descendiente del canciller alemán Otto von Bismarck y con quien existe una diferencia de edad de 13 años.

Kate Moss también estuvo envuelta en algunos escándalos por alcoholismo, entre los años 2008 y 2010, sin embargo, logró superarlos para demostrar el porqué también es reconocida como ‘Queen Moss’, ahora sigue protagonizando algunas campañas y siendo la imagen principal de su agencia junto a su hija Lila Moss.

Recientemente, la modelo protagonizó todos los titulares al testificar a favor de su ex, Johnny Depp, en el juicio de Virginia que actualmente el actor enfrenta contra su exesposa, Amber Heard por difamación.

Luego de que la actriz que diera vida a Mera de ‘Aquaman’ mencionara en la corte que Johnny Depp había empujado a Kate Moss por las escaleras, lo cual, la modelo desmintió.

Kate Moss demostró porqué es una de las más queridas, nuestra eterna ‘Queen Moss’, cuya belleza extraña deslumbró (y sigue deslumbrando) a una industria entera con apariciones tanto en campañas importantes como desfiles especiales.

