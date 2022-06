Kim Kardashian muestra su lujoso armario en el que guarda más de 30 mil prendas

La empresaria impresionó a sus fans con la bodega en la que guarda toda la ropa que tiene.

Kim Kardashian siempre se ha caracterizado por imponer tendencia en las redes sociales. La empresaria cobra millones de dólares por cada publicación que hace en su cuenta de Instagram, además de que ha hecho una buena dupla con Balenciaga, marca con la que planea looks que se vuelven virales en internet.

Ahora Kim está en boca de todos, debido a que en el último capítulo de la serie The Kardashians que se transmite por Hulu, la empresaria aseguró estar pasando por un momento en el que quiere volver a definir su estilo, debido a que durante su matrimonio con Kanye West, se dejó influenciar por el rapero.

“Quiero decir, siempre he tenido a Kanye allí como esta muleta para enseñarme mucho sobre la moda. Y el hecho de que eso no esté allí como mi muleta para guiarme, realmente me ha obligado a resolverlo por mi cuenta”, dijo.

Es por esto que Kardashian afirmó que quiere encontrar su propio sello entre las más de 30 mil piezas de ropa que ha utilizado a lo largo de los años.

“Solo espero, honestamente, encontrar un poco de inspiración hoy porque tengo muchas cosas y he tenido tantas eras de moda diferentes. Me encanta ver todas estas cosas. Así que solo quiero ver dónde he estado y adónde quiero ir. Tengo miles y miles de ropa, creo que tengo como 30.000 piezas”, dice mientras camina entre pasillos repletos de ropa en su almacén.

En el enorme almacén, se ve que la fundadora de Skims tiene todo perfectamente ordenado y con plástico para que la calidad de las piezas no se pierda. Rápidamente se hizo viral debido a el volumen de prendas que almacena.

