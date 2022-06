“La respeto”: Kim Kardashian niega haber dañado el vestido de Marilyn Monroe

La empresaria detalló los cuidados que tuvo al ponerse la icónica prenda para la MET Gala.

Kim Kardashian generó un descontento en el mundo de la moda, debido a que se difundieron las imágenes en las que se puede apreciar que dañó el icónico vestido que portó hace décadas Marilyn Monroe, esto al usarlo para la más reciente edición de la MET Gala.

Aunque al principio, Kim había sido elogiada por su look, las cosas cambiaron al descubrir que supuestamente había dañado la prenda, y comenzó a recibir críticas en redes sociales.

La fundadora de Skims no había hecho ninguna declaración al respecto, pero ante la polémica que generó, decidió dar una entrevista y negó haberle causado algún desperfecto al vestido.

La empresaria de 41 años acudió al programa Today, en el que explicó a las presentadoras Hoda Kotb y Savannah Guthrie, los cuidados excesivos que tuvo al utilizar dicha prenda.

“La respeto (a Marilyn). Entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos y con el tema (De la Met Gala) siendo estadounidense, pensé qué es más estadounidense que Marilyn Monroe cantando Happy Birthday al presidente de los Estados Unidos”, dijo Kim.

La empresaria detalló el proceso que llevó a cabo para lograr ponerse el vestido, y aseguró que todo el equipo que la ayudó empleó cuidados extremos para no causar algún daño.

“Fue todo un proceso. Me presenté a la alfombra roja en bata y pantuflas y me puse el vestido en la parte inferior de la alfombra, subí las escaleras. Probablemente lo tuve puesto durante tres minutos o cuatro minutos, y luego me cambié en la parte superior de las escaleras”, explicó.

Las presentadoras cuestionaron a Kim sobre las acusaciones que se hicieron en redes sociales acerca de que había dañado la pieza, a lo que la famosa respondió que no y que incluso trabajó muy bien con el Museo de Ripley.

“No… Ripley (y yo) trabajamos muy bien juntos. Había manipuladores con guantes que me lo pusieron”, concluyó.





