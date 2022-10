Looks que marcaron la cultura pop y puedes copiar para Halloween

Desde el icónico maquillaje de David Bowie hasta la chamarra roja de Michael Jackson, son tan solo algunos de los looks que puedes replicar para tu disfraz de Halloween.

Una de las cosas que más nos emocionan de Halloween (sí, también a los adultos) es el hecho de poder disfrazarnos y convertirnos en los personajes que queramos sin temor a que nos señalen de ‘locos’ por ir así en la calle. Aunque bien es cierto que el origen de los disfraces de Halloween se dio precisamente con la finalidad de asustar, actualmente gracias a la cultura pop se ha ampliado la posibilidad de replicar looks épicos de artistas para presumirlos en las fiestas con los amigos en esta época.

Si en tu caso quieres dejar a un lado el típico disfraz de bruja sexy o de Mujer Maravilla, checa estas ideas creativas que fácilmente puedes copiar.

El maquillaje de David Bowie

El rostro maquillado de Bowie que incluye un rayo en color rojo y azul es épico y muy sencillo de hacer, por lo que lo único que necesitas es conseguir la pintura e inspirarte. Bueno, si quieres darle un extra, puedes usar ya sea una peluca rojiza o bien pintarte el cabello con un color de fantasía que se retira fácil.

Britney Spears en ‘Oops!... I did it again’

La princesa del pop nos regaló en el año 2000 no sólo una canción y videoclip inolvidable, sino también un look fácil de copiar. Eso sí, debes considerar que el material de látex u otro tipo de plástico es bastante caluroso, entonces tómalo en cuenta.

Chamarra roja de Michael Jackson en ‘Thriller’

Como te contamos aquí, no hay quien no quiera ponerse la icónica chamarra roja de el ‘Rey del pop’ en Thriller, pues esta prenda impuso moda en los años ochenta hasta la fecha.

Replicarla es bastante sencillo, ya que puedes conseguir una chamarra similar y simplemente ponerle hombreras y darle los últimos toques con pintura de color negro. Por otro lado, lo más probable es que la puedas encontrar en cualquier tienda de disfraces porque es muy popular.

Olivia Newton-John en ‘Physical’

Además de convertirse en la inolvidable ‘Sandy’ de Vaselina, Olivia Newton-John inmortalizó el sexy vestuario deportivo en el videoclip de la canción ‘Physical’, en el que usa prendas básicas muy fáciles de conseguir para crear el disfraz perfecto.

Y para no olvidarlos, otros look memorables de la cultura pop en los que te puedes inspirar son el vestido blanco de Madonna en ‘Like a Virgin’, el uniforme de colegiala de Britney Spears en ‘Baby One More Time’ o el imponente y elegante look de Shania Twain’s en ‘Man! I Feel Like a Woman’.

