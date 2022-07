Marilyn Monroe y el icónico vestido rosa que usó en ‘Los Caballeros las Prefieren Rubias’

Marilyn Monroe no solo fue considera un ‘sex symbol’ sino también un icono de moda, cuyo legado persiste con el pasar de los años.

Cuando hablamos de Marilyn Monroe, a nuestra mente vienen diversas producciones y momentos icónicos que consagraron a la actriz durante su vida pero también después de su muerte, pues después de casi 60 años desde su lamentable partida sigue ocupando un lugar importante en el cine.

Entre sus múltiples películas, en 1953, cuando Marilyn Monroe tenía tan solo 27 años, protagonizó la película ‘Gentlemen Prefer Blondes’ (‘Los Caballeros las Prefieren Rubias’), una de las más importantes dentro de su filmografía, sobretodo gracias a una secuencia que quedó para la historia, aquella en la que interpreta la canción ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’ en un estridente e icónico vestido rosa, rodeada de caballeros.

La historia del vestido rosa de Marilyn Monroe

Aquella escena de ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’ es considerada una de las más emblemáticas en la carrera de Marilyn Monroe, hasta el punto de ser replicada en múltiples ocasiones por su impacto en la cultura popular.

Más allá del significado de la canción y los elementos presentes en la escena, además del séquito de bailarines detrás de Marilyn Monroe como Lorelei Lee con una peculiar coreografía, el vestido que la actriz usó como la prenda principal de su look, se ha convertido en uno de los más icónicos de todo su clóset.

El vestido rosa fue creado por el diseñador de vestuario , William Travilla, mejor conocido únicamente como Travilla, a quien en ese entonces, ya respaldaba un Oscar por su trabajo en ‘Adventures of Don Juan’ (’El burlador de Castilla’) de 1948.

‘Gentlemen Prefer Blondes’ fue solo el principio de la buena relación entre el diseñador y Marilyn Monroe, pues en total, él diseñó los vestidos para ocho de las películas de la actriz. Un dato curioso es que Travilla confesó más tarde que su relación fue más allá de lo laboral, pues tuvieron un pequeño romance.

Sobre el diseño del vestido rosa de Marilyn Monroe

Cabe destacar que el diseño del vestido rosa de Marilyn Monroe no era sencillo y fue justo eso lo que cautivó en el séptimo arte: El vestido de satén era largo de color rosa con el escote recto sin tirantes, los brazos descubiertos y una abertura trasera.

Además, estaba decorado con un gran lazo en la espalda y una delgada correa, en el mismo tono del vestido. Lo que completaba de manera especial el vestido es que estaba acompañado por un par de guantes largos del mismo color que llegaban casi hasta los hombros, con muchas joyas y diamantes, muy ad hoc a la temática de la canción.

La importancia del vestido rosa de Marilyn Monroe

Aquel vestido rosa que Marilyn Monroe usó en ‘Los Caballeros las Prefieren Rubias’ fue subastado hace más de 10 años, el 11 de julio de 2010, por un precio entre los $150,000 y $250,000 USD con un costo final de $300,000 USD, bajo la descripción: “El más importante atuendo de una película subastado”.

Los rumores apuntan que el vestido subastado no era el original de ‘Los Caballeros las Prefieren Rubias’, pues se dice que el verdadero fue alineado en el interior con fieltro para mantener la rigidez durante la coreografía de ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’.

Además, con el paso de los años, la escena pero en particular el vestido ha servido como inspiración para la cultura pop, pues diversas celebridades han apostado por el look de Marilyn Monroe, algunas de las más recordadas son Madonna en el vídeo musical ‘Material Girl’.

Así como Thalía interpretando ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’ en España en 1991; Aida Pierce en un episodio de la serie ‘Humor es... los comediantes’ en 2001; Francesca Rettondini en la película ‘Ghost Ship’ en 2002; Paris Hilton en el estreno de la película ‘The Hottie y the Nottie’ en 2008.

Blake Lively en su papel de Serena van der Woodsen en el episodio 13 de la quinta temporada de ‘Gossip Girl’ en 2012. O el ejemplo más reciente: Kylie Jenner en su sesión de fotos para V Magazine.





Es así como el vestido rosa de Marilyn Monroe ha trascendido con el pasar de los años, demostrando que es una de las prendas más importantes de la inolvidable actriz.

