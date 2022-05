Maye, la mamá de Elon Musk que es toda una icónica modelo a sus 74 años

La mamá del multimillonario dueño de Tesla tiene una gran trayectoria como supermodelo e incluso llegó a ser finalista de Miss Sudáfrica.

Elon Musk, el fundador de SpaceX y dueño de Tesla, se convirtió en uno de los empresarios millonarios más famosos del mundo luego de que su visión y capacidad para crear lo llevara a la cima del éxito. Su ambiciosa personalidad se la debe a la persona más importante en su vida: su mamá Maye Musk, quien curiosamente está involucrada en el mundo de la moda y a sus 74 años sigue trabajando como supermodelo de las marcas más reconocidas de la industria.

Su estilo, elegancia y carisma, llevaron a la madre del empresario a convertirse en la primera mujer de edad avanzada en aparecer en la portada de la revista Sports Illustrated, en donde recientemente posó en traje de baño demostrando su imponente personalidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Una de las curiosidades que pocas personas conocen sobre la mamá de Elon Musk es que cuando tenía 21 años fue finalista de Miss Sudáfrica, por lo que ya es una leyenda en la industria del modelaje con sus más de 50 años de trayectoria.

Y así como existe este dato poco conocido sobre ella, la vida de Maye Musk está llena de sorpresas, ¿quieres saberlas? Te contamos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién es Maye Musk?

Maye Haldeman, conocida simplemente como Maye Musk, nació en Regina, Canadá, el 19 de abril de 1948 y actualmente tiene 74 años. Un dato curioso es que tiene una hermana gemela llamada Kaye.

En 1950, cuando apenas tenía dos años de edad, su familia se mudó a Sudáfrica, por lo que ahí creció.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Desde que era joven mostró su interés por el mundo de la moda, así que a los 15 años trabajó como modelo de pasarela y de catálogos al mismo tiempo que ayudaba a un amigo de su madre en su escuela de modelaje.

En 1969, concursó en Miss Sudáfrica y quedó como finalista. Poco tiempo más tarde, en 1970, se casó con Errol Musk, un ingeniero sudafricano, con quien tuvo tres hijos: Elon, Kimbal y Tosca Musk. Se separó de él en 1979, pero sus hijos, Elon y Kimbal decidieron estar cerca de su padre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Su hijo Elon Musk decidió irse a vivir a Canadá para estudiar y tanto Maye como sus otros dos hijos le siguieron la pista y se mudaron a Toronto. Tiempo después, sus hijos Elon y Kimbal fundaron la empresa de software Zip2 y desde entonces la familia Musk comenzó a ganar renombre, fama y por supuesto dinero.

Actualmente, además de trabajar como Top Model con su característico estilo de cabello cano, Maye Musk es asesora nutricionista. Fue embajadora de CoverGirl a los 69 años y ha aparecido en importantes portadas de revistas como Time y Vogue, y fue invitada a participar en el videoclip ‘Haunted’ de Beyoncé.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

También ha escrito dos libros: ‘Feel Fantastic: Maye Musk’s Good Health Clinic’ (Siéntete fantástica: La clínica de la buena salud de Maye Musk) y ‘A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success’ (Una mujer hace un plan: Consejos para una vida de aventuras, belleza y éxito).

Podría interesarte