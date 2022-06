Meryl Streep y el día que usó el icónico collar de escarabajo de María Félix

María Félix y Meryl Streep son consideradas dos de las mejores actrices de la pantalla grande.

María Félix, conocida como “La Doña” fue una de las actrices más icónicas del cine mexicano, quien conquistó tanto por su talento y poder frente a la cámara así como por su peculiar personalidad y estilo.

Por su parte, Meryl Streep es considerada una de las actrices de Hollywood más importantes con una trayectoria destacada en la que se reconocen sus 21 nominaciones al Oscar, una suma que nadie ha podido alcanzar ni superar, así como es admirada por su cálida personalidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué otra cosa podrían tener en común María Félix y Meryl Streep, además de su gran aportación al séptimo arte y sus distintivas personalidades? Un collar que las unió para siempre.

¿Cuándo Meryl Streep usó el collar de María Félix?

María Félix fue la musa de muchos diseñadores, quienes disfrutaban vestirla, pues gracias a su personalidad lucía cada prenda y joya de una manera especial. Su clóset era impresionante y su alhajero no se quedaba atrás.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Entre sus ostentosas joyas, además del conocido collar de serpientes cubierto de diamantes de Cartier, también destacó aquel de “Escarabajo” cuyo paradero actualmente es desconocido.

Sin embargo, antes de perderse en la historia y memoria de María Félix, hubo alguien que usó el collar de escarabajos, nada más ni nada menos que... Meryl Streep.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para los Premios Oscar del 2007, Meryl Streep fue nominada a Mejor Actriz por su papel como Miranda Priestly en ‘El Diablo Viste a la Moda’, y aunque en ese año, quien se llevó la estatuilla fue Helen Mirren por su trabajo en ‘La Reina’, la actriz capturó todos los reflectores.

Meryl Streep llegó en un vestido negro drapeado en color negro de la firma Prada y para completarlo, llevó en su cuello el icónico collar de “Escarabajo” de María Félix; un momento inolvidable para la moda.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué pasó con el collar de escarabajos de María Félix?

Después de que Meryl Streep usara el icónico collar de “Escarabajo”, ninguna otra actriz volvió a usarlo. Hasta la fecha, el paradero de la joya es desconocido.

El collar de escarabajos perteneció a María Félix pero en 1996 fue subastado en Genova, Suiza. Luego de la hazaña de Meryl Streep con la jova en los Premios Oscar de 2007, tres años después fue añadido al lote de subasta “Always in Style: 150 years of Artistic Jewels” en Sotheby’s New York. En la actualidad se desconoce a quién pertenece o dónde se encuentra.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es así como el collar de “Escarabajo” de María Félix la unió para siempre con Meryl Streep.

Podría interesarte