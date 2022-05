MET Gala 2022: Kim Kardashian rinde homenaje a Marilyn Monroe con uno de sus vestidos más icónicos

Después de tener su versión más oscura en el 2021, Kim Kardashian deslumbró (literalmente) en la alfombra de la MET Gala.

Kim Kardashian apostó por su look más icónico en la alfombra roja de la MET Gala 2022, cuya temática “Gilded Glamour” despertó grandes expectativas por su importancia histórica con referencia al glamour Hollywoodense pero más allá, a la Edad Dorada de Estados Unidos.

Con base en la temática, las celebridades apostaron por sus looks más llamativos pero con una gran carga simbólica que resonó en la alfombra roja, uno de los looks más llamativos, claramente fue el de: Kim Kardashian.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunque su look poco tuvo que ver con la Edad Dorada de Estados Unidos (cuando la nación tuvo su mayor auge económico), sí apostó por llevar el vestido más glamouroso y de los más icónicos de su país, aquel que Marilyn Monroe con el que cantó el ‘Happy Birthday’ a John F. Kennedy en su 45º cumpleaños en 1962.

Después de que Kim Kardashian llevó el look más misterioso de la MET Gala del 2021 (que se celebró por primera vez en septiembre), este año se trató del glamour hollywoodense, y de acuerdo a la empresaria esta fue la razón de su elección: “La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Pensé: ¿qué habría hecho para el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pues de acuerdo a Kim Kardashian: “Para mí el momento más Marilyn Monroe es cuando cantó ‘Feliz Cumpleaños’ a JFK, fue ese look”. Y no solo se trató del icónico vestido, sino que la empresaria quiso rendir un homenaje completo a quien es considerada la más grande ‘sex symbol’ de Estados Unidos, por lo que se tiñó el pelo de rubio, un proceso de 14 horas seguidas.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe, con un valor de 5 millones de dólares #MetGala pic.twitter.com/2Ga3LaAOJZ — Johana (@Johanacarroza03) May 3, 2022

¿Qué tuvo que hacer Kim Kardashian para usar el vestido de Marilyn Monroe?

Lo más difícil no solo fue el tratamiento de 14 horas a su pelo, lo más complicado fue entrar en el vestido. Así lo reveló Kim Kardashian, pues comentó que después de que el museo de Ripley’s accediera a prestarle el vestido que se ha mantenido guardado en una cámara oscura y controlada a una temperatura óptima de 68 grados y un 40-50% de humedad, le mandaron una réplica para comprobar su tamaño.

De acuerdo a la empresaria, todo salió bien con la réplica pero no con el vestido original: “El vestido fue transportado por guardias y tuve que ponerme guantes para probármelo”. Probárselo no fue el mayor problema sino entrar en este, pues, confesó:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Siempre pensé que tenía muchas curvas. Me imaginaba que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde era más pequeña. Así que cuando no me quedó bien quise llorar porque no se puede modificar en lo absoluto”.

Kim Kardashian eligió para la #METGala un Bob Mackie que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantarle el feliz cumpleaños a JFK.



El vestido tiene el record de ser el más costoso del mundo al venderse por 4.8 millones de dólares y cuenta con 2.500 cristales pegados a mano pic.twitter.com/SWuWd67F4s — out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) May 3, 2022

Pero nada es imposible para Kim Kardashian, por lo que tuvo que someterse a una estricta rutina y dieta para entrar en el vestido original de Marilyn Monroe, así lo reveló: “Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría a gran velocidad, eliminaba por completo el azúcar y los carbohidratos, y sólo comía las verduras y las proteínas más limpias”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y agregó: “Un mes después, estaba en las bóvedas de Ripley’s en Orlando para la prueba final... Quería llorar de alegría cuando por fin me quedó”, mencionó después de asumir que en esa ocasión le quedó como un “guante”.

Tratándose de un vestido tan icónico, Kim Kardashian solo pudo usarlo unos cuantos minutos, sin embargo, fue una de las ganadoras de la noche. Desde que salió del hotel tuvo que usar una bata y casetas instaladas para evitar ser captada por los paparazzis, ya estando en la alfombra roja de la MET Gala, una persona del museo Ripley’s la ayudó con guantes a acomodar el vestido.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

no voy a superar a kim kardashian usando este vestido #MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/fIsNUFfmy7 — nico (@natxmaximoff) May 3, 2022

“Soy muy respetuosa con el vestido y con lo que significa para la historia de Estados Unidos. Nunca querría sentarme en él, ni comer en él, ni correr el riesgo de que se dañe, y no llevaré el tipo de maquillaje corporal que suelo llevar”, compartió Kim Kardashian, además de que tuvo que practicar cómo subir las escaleras.

Esa fue la travesía a la que tuvo que someterse Kim Kardashian para llevar uno de los vestidos más icónicos de Marilyn Monroe, pues para la empresaria nada es imposible.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte