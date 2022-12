¿Qué tanto recuerdas de la moda de los 2000? Aquí te compartimos un recopilatorio de las tendencias que más amamos para refrescarte la memoria.

El tiempo pasa, y aunque no lo queramos ver ya vamos casi a la mitad de la segunda década del 2000. Por ello, es buen momento de recordar la moda de los 2000 y las tendencias que más amamos de aquella década, de acuerdo con sitios como Complex, Elle, Marie Claire y Who What Wear, las cuales, si las usamos ahora, seguramente ya serían vintage.

Moda de los 2000: Las tendencias que más amamos

Moda urbana inspirada en graffiti

Era muy común ver en las tiendas playeras, tenis y pantalones con alguna frase que simulara una pinta en graffiti por allá de inicios de los 2000, y la gente se volvía loca por aquellas prendas. Era, simplemente, el epítome del street wear de aquellos días.

Lentes “rayados”

No es que sus cristales estuvieran rayados o que a la gente le gustara llevarlos con tachones o roturas; más bien, estos lentes simplemente ¡no tenían cristales! Y en su lugar los marcos formaban “rayas” de un lado a otro y los hacían ver cool. Era muy común encontrarse con los DJs o artistas usándolos en festivales de música. Lo malo es que te dejaban la vista muy limitada.

Cabello en corte “emo”

La moda emo fue una de las más populares a mediados de la década pasada, por lo que muchos jóvenes no dejaban de usar prendas negras lisas, maquillajes oscuros y este peinadito como de balde con un copete hacia la izquierda o derecha que también llegó a copiar Justin Bieber en sus inicios como artista, momento en el cual la gente decidió dejar de ocuparlo.

Mascadas, bufandas y pashminas

La gente no las usaba porque hiciera frío sino porque se veían muy bien cuando se tenía un evento social al que había que ir elegante pero casual. Era muy usual que las mujeres llevaran pashminas de tela delgada y los hombres bufandas cortas que parecían corbatines. Muchas celebridades también acudieron con ellas a las alfombras rojas.

Bolsas baguette

Se les llama así porque son de altura pequeña pero muy alargadas, las cuales usualmente se cargaban pegadas al cuerpo, casi casi debajo de la axila, y guardaban solamente lo necesario: cartera, celular, llaves y tarjetas. Las podías encontrar de todo tipo, color y material.

Pantalones tipo cargo

Eran muy aparatosos porque estaban bastante anchos, pero tenían muchos bolsillos que te permitían guardar cualquier cosa que se te ocurriera, y los hacían tanto de mezclilla como de otro tipo de telas. Por alguna razón, las celebridades los usaban en las alfombras rojas para lucir looks formales aunque casuales, a pesar de que en apariencia no tienen nada de formales.

Lentes Y2K

¿Se acuerdan de la película “Matrix”? Justamente este tipo de lentes son los que Neo y su equipo ocuparon en las escenas en las que vestían de negro, con marcos metálicos bastante delgados y cristales ovalados y oscuros, ya fuera en color negro o café.

Pants y sudaderas de terciopelo

Celebridades como las Kardashian nos enseñaron que cuando quieres lucir casual pero verte bien siempre puedes llevar un conjunto de pants y sudadera, y si éstos estaban hechos de terciopelo, ¡uh-la-lá! Sinónimo de que pertenecías a la clase alta. Este outfit se combinaba con un buen par de tenis blancos de suela alta, o con sandalias de tacón alto.

Ropa con animal print

Cualquier cosa con estampado animal print era bienvenida a principios de los 2000, quizás por el amor de muchas personas a los felinos, aunque la razón se nos escapa del entendimiento. Las mujeres usaban de todo en este tipo de estampado: desde ropa cómoda de ejercicio, hasta vestidos y blusas “formales”.

Playeras con frases

Aunque ya se ocupaban en los 80s y los 90s, fue en los 2000 cuando este tipo de playeras tuvo un boom masivo, ya que era la mejor forma en que podías mostrar tu gusto por alguna serie o película, o compartir tu ideología a través de lo que grandes pensadores o políticos habían dicho.

Zapatos con tacón bajo

Fueron los precursores de los flats aunque abiertos. Muy lejos quedó para muchas mujeres usar tacones de aguja o stilettos que, aunque se ven increíbles, son demasiado cansados. Este tipo de calzado era más cómodo y sí te aumentaba unos centímetros.

Tacones de punta abierta

La moda emo y “dark” puso de moda este tipo de tacones, que tenían una pequeña abertura que permitía ver un par de los dedos de tus pies. Eran bastante elegantes aunque, al igual que cualquier tipo de tacón, bastante incómodos después de un rato.

Gorras “de camionero”

Las gorras estilo “Von Dutch” o “de camionero”, como se les decía popularmente, fueron un boom a principios de los 2000 porque gracias a su enrejado abierto en su parte trasera te permitía tener la cabeza más “fresca” porque podías sentir el aire entrando a través de las aberturas.

Sombrero de pescador

Este tipo de sombrero sigue formando parte de los outfits de muchos jóvenes y artistas, sobre todo porque Bad Bunny volvió a ponerlo en tendencia. En aquellos días, se ocupaban sombreros de este tipo hechos de fieltro o gamuza, por lo que quedaban bien como un accesorio de reemplazo para una fedora.

Vestidos encorsetados

Muchas artistas pusieron en tendencia los vestidos con corset incluido para poder hacer notar sus curvas y lucir sexys con un buen escote, aunque, al igual que cualquier corset, podía resultar muy incómodo para el cuerpo por estar bastante ajustado.

Vestidos de corte burbuja

Estos vestidos tenían una especie de costura en la parte baja que hacían que se formara como un acolchado en el talle. Casi siempre se usaban con los tacones de punta abierta, y con un peinado con flequillo.

Chalecos delgados

Muchas artistas comenzaron a copiarle a los hombres la idea de portar chaleco en las galas, aunque los de ellas eran más cortos y delgados, y regularmente iban encima de blusas o playeras. A mucha gente no le gustaba la combinación, aunque hubo algunas que lucían increíbles.

Collares con bling-bling

Todo lo que tuviera brillo fue muy aplaudido en los 2000, época en la que el R&B, el hip-hop y el rap tuvieron un auge fuerte en el mundo de la música, por lo que los artistas de aquellos géneros son los que pusieron en tendencia el usar cinturones con pedrería y cadenas largas doradas o plateadas con dijes enormes y brillantes.

Pantalones entubados

Era muy común que los chicos de las secundarias y preparatorias quisieran ocupar pantalones entubados tanto en el uniforme como en su estilo diario por alguna razón que desconocemos. Incluso las tiendas de ropa comenzaron a dividir los cortes de sus pantalones en skinny, slim, recto y amplio para que la gente eligiera qué tan “entubados” los quería.

Leggins y licras

Muchas mujeres decidieron cambiar el uso de pantalones o de pants por el de licras y leggins, que podían combinar con una buena blusa y unos tacones altos y se veían muy bien. Lo malo es que, si se rompían, dejaban al descubierto gran parte del cuerpo…

¿Qué moda de los 2000 dirías que fue tu favorita y cuáles son las tendencias que más amaste y ocupaste en aquellos días? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales, y si buscas más información de moda, aquí te dejamos estos enlaces: Las mejores tendencias de moda de los 90; Qué es una e-girl y cómo convertirte en una; y Cómo es el streetwear en CDMX (+VIDEO).

