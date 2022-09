Moda genderless y cómo ha sido concebida en México

La moda genderless o mejor conocida “sin género” no se trata de una tendencia sino de una forma de comunicación y amor propio.

En los últimos años, la moda genderless, sin género o andrógina ha tomado gran relevancia en la industria, así como en la sociedad en general. En pleno 2022, la manera en la que cada persona se viste ya no debería de influir en la manera de percibirla y concebirla.

Sin embargo, en México, un país en el que el machismo ha prevalecido durante años, aún suena un tanto difícil y complicado para algunas personas ver a un hombre vistiendo falda o vestido, lo cual no debería de seguir sucediendo.

Al tanto, nos dimos a la tarea de investigar: ¿México está listo para la moda sin género? En revistas de moda poco a poco se ha normalizado ver a figuras como Harry Styles o Bad Bunny vistiendo faldas y vestidos, sin embargo en la vida real, sigue sin ser aceptado socialmente.

De hecho, en la industria de la moda para algunos sigue siendo un problema, hace solo unos meses se hizo viral una publicación en el diario ‘NY Post’ llamado: “‘Vestirse como lesbiana’ es una nueva tendencia sexy y ‘poderosa’, dice experta en moda”.

Un artículo de opinión que se desprendía de la perspectiva de la autora Jill Gutowitz para la revista Harper’s Bazaar, en el que argumentaba que lo que estaba de moda era el “estilo lésbico”, el cual fue muy cuestionado y criticado.

Esa publicación solo es la muestra de que incluso los propios “expertos de moda” han caído en el error de seguir pensando que la forma de vestir está relacionada con el género, un grave error.

¿Qué es la moda genderless o andrógina?

Para responder a la gran incógnita sobre cómo es concebida la moda genderless en México, tenemos que partir de la base sobre lo que implica el término en sí, para ello, conversamos con algunos expertos de moda y también de la sociología.

Mancandy, diseñador de moda y músico mexicano que lleva 15 años en la industria, así como es reconocido como uno de los pioneros de la moda sin género en México, sobre el concepto, señaló: “Lo más importante de este tema es recordar que la moda es un medio de comunicación, no nada más son prendas, no nada más es una industria es la manera en la que mucha gente como yo en mi caso como diseñador, me expreso y doy un mensaje al mundo”.

“Y asimismo, la gente también usa la moda no nada más para vestirse sino para mandar un mensaje, para oponerse, para dar un statement. La moda andrógina más que simplemente ser un género que si es ropa para hombre o mujer o un espacio en una tienda, es la manera en la que la gente puede comunicarse y ser elle mismo”, puntualizó.

Por su parte, David Barcena, fundador de su marca homónima que también se ha distinguido por presentar ropa que rompe estándares en cuanto a diseño y color, comentó: “Para mí, la moda genderless son todas aquellas prendas desde un accesorio que te haga sentir bien contigo mismo, no importa si tiene género la ropa o no, es eso que siempre te hace sentir bien contigo mismo, algo que te realza a ti como persona, no importa el género”.

No solo es la ropa, también es el color

Cuando hablamos de moda genderless, no solo se trata del diseño sino también de los elementos que comprende como lo son el color, los detalles y textura. Al respecto, Mancandy mencionó: “Antes era bien difícil que existiera ropa de hombre color rosa, y estamos hablando de 15 o 10 años atrás”.

“Muchas veces la sociedad tiende mucho a no dar esos pasos adelante o a tener miedo de ponerte una falda como mujer, de enseñar más; en Europa por ejemplo vemos las alfombras rojas, llenas de señoras que salen casi desnudas y hombres usando faldas y la gente dice ‘qué padre’ pero cuando lo hacen aquí es bien difícil porque la gente te critica”, añadió.

Por su parte, David Barcena comentó: “Yo básicamente me inspiro en hacer sentir bien a mi yo interior, muchas de mis prendas son pensadas para hacer sentir bien a mi David chiquito que desde siempre se oriento por cosas que no eran de ‘niños’, el rosa y el lila son mis colores favoritos, y recuerdo mucho que hasta mi mamá cuando éramos chiquitos a mi hermano le compraba azul y a mí el rosa”.

Agregó: “En mi casa nunca hubo distinción de colores, eran bastante abiertos, nunca tuve una ideología sobre colores pero al crecer te vas dando cuenta que así es el mundo”.

¿Cómo fue crear sus marcas genderless?

Al respecto sobre la marca Mancandy, su fundador y director creativo contó: “Siempre ha sido muy complicado porque en México somos un país súper machista lamentablemente, yo desde que empecé con mi marca Mancandy hace 15 años, fui uno de los pioneros del genderless, yo me acuerdo que cuando empecé con esto era como ‘marca unisex’, yo empecé con eso porque yo no me identificaba”.

Compartió: “Cuando yo me compraba ropa me metía a las tiendas de mujer a comprar ropa de mujer y claro que la gente me veía como que estaba loco o como que era un ‘maricón’ y que por qué me vestía como mujer, yo creo que poco hemos trabajado para cambiar eso”.

“Como creativo y como parte de esta industria de moda en México y como artista, para mí siempre ha sido importante poner ese granito de arena para que exista este cambio en la industria porque es muy complejo, yo creo que al día de hoy damos un paso y retrocedemos dos, va avanzando pero falta mucho para que realmente la sociedad en México podamos ser un poco más abierta, libre y respetuosa sobre los gustos que tienen las demás personas”, añadió.

Por su lado, David Barcena señaló: “Hubo un momento en el que yo me sentí tan bien conmigo mismo, de yo me quiero y acepto todas mis formas que cuando cree la marca y dije ‘es para hacerme sentir bien a mí’ y quiero hacer sentir bien a los demás, quería hacer ropa que a mi me hubiera gustado ver y vestir”.

Así como compartió: “Mi mensaje y aunque no lo digo, a través de mis prendas es el hacer sentir bien al yo interior que le hubiera gustado ver el mundo sin géneros y sin tantos tabúes en esa época”.

La moda genderless también es un asunto social

La moda es un fenómeno social porque a través de esta se puede comunicar lo que está pasando en el mundo, es una manera de expresión, comunicación, historia y arte.

Al tanto, conversamos con la socióloga Fernanda Garrido de la UAM Xochimilco, quien nos explicó: “El primer sociólogo que habla de la moda como tal y que se volvió un poco más famoso fue Émile Durkheim, quien justo dio este objeto de estudio de la moda como hecho social desde la forma de pensar, de actuar y sentir”.

“El hecho social es coercitivo y externo. Coercitivo es cuando ya todo está establecido para el sujeto (tiene que estudiar para después trabajar y después tiene que hacer su vida según los estándares. Externo porque la momento de que nace el sujeto, la familia que es la primera institución con la que convive el individuo es la que forma”, puntualizó.

Así como señaló: “Una vez de que se entiende que la familia te da los valores, la forma de actuar, te meten a una escuela a lo que ellos piensan que está bien o que está mal. Las instituciones ya están constituidas, se dice que el gusto es un hecho social, el cual, obviamente aunque pareciera único e individual, no lo es porque sigue siendo una construcción que ya está establecida y que tú la recibes. Si llega un punto en el que se internaliza y se apropia pero realmente no es tuyo porque tú no lo creas. Este gusto va encaminado con la moda”.

La socióloga, ejemplificó: “Citando a otro sociólogo moderno, dice que es el proceso histórico lo que hace a la moda, Durkheim lo maneja como social”.

“En la época del Porfiriato se distinguía que las mujeres trajeran vestido, que estuvieran estandarizadas con una cintura pequeña, que fueran blancas, influye mucho que en esa época se quería seguir el modelo francés. En 2022 sabemos que no hay ningún problema en que las mujeres llevemos jeans o no llevemos escotes”.

Sí, en la moda influye mucho la perspectiva de los demás, aunque no sea necesaria. Al respecto, Mancandy mencionó, al ejemplificar cómo figuras como J Balvin son aceptadas al vestir una falda: “La gente lo acepta porque es J Balvin pero si una persona aquí en la calle se la pone en el metro, toda la gente se te queda viendo, yo lo viví toda mi vida, no solo por el uso de ciertas prendas sino simplemente por el uso de colores”.

Así como señaló: “Tenemos que generar un cambio, una consciencia de libertad, tú puedes hacer lo que tu quieras sin afectar al otro, y si tu ves que tu hijo, hermana, hermano se quieren vestir de cierta forma, no lo critiques, ni juzgues, tenemos que dejar de criticarnos y apoyarnos, y pensar si a él le gusta pero a mi no, lo respeto”.

Y puntualizó: “Cuando criticas a una persona por su ropa, la estás criticando por su forma de ser, por su selección, por sus gustos, es algo mucho más allá de la ropa, es el reflejo de quién eres tú porque todo es un reflejo del interior”.

“A veces llegan (sus clientes) y me dicen ‘oye, pero esto es como de mujer’ y yo les digo ‘no, si te gusta, póntelo’, también muchas veces la sociedad busca la validación, muchas veces nos da miedo, validar a otras personas pensando en el qué dirán los demás”, agregó.

La moda genderless en México y el mundo

Aunque en algunos países la moda sin género poco a poco está siendo más normalizada, en México, aún queda mucho por hacer. Mancandy enfatizó: “No solo es en México, en el mundo hay mucha desinformación en todo lo que se pueda decir en cuanto a géneros; por más que decimos que vamos cambiando, que va mejorando, siguen habiendo ataques homofóbicos”.

Por su parte, Fernanda Garrido señaló: “Al ser un país colonizado, neoliberal, tercermundista y seguir los patrones, así como idealizar bastante el mundo europeo y occidental en donde se quiere seguir pero no se hace porque seguimos dominados por una religión e ideas que sí son patriarcales”.

Determinó: “Todavía existe un sesgo de ideas, donde las nuevas generaciones que somos nosotros y los que vienen atrás, no tienen ningún problema de ver a Harry Styles vistiendo vestido. Es un choque entre las personas que siguen siendo conservadoras de alguna forma y las nuevas generaciones que no tienen ningún problema con que los hombres tengan uñas de acrílico”. Pero aseveró: “Sí hay evolución en el país que nos está costando trabajo es bastante notorio”.

¿Harry Styles usando vestido en una portada de revista?

Hace un tiempo, Harry Styles se convirtió en tema de conversación cuando apareció en la revista Vogue usando falda, lo cual dividió las opiniones. A él siguieron otros famosos heterosexuales usando prendas que estaban “establecidas” para mujeres, cuyo alcance mundial ha hecho cuestionar sobre dicha forma de presentarse al mundo: Brad Pitt, Bad Bunny, J Balvin, entre otros.

Sobre el tema, Mancandy señaló: “A Harry Syles lo criticó mucho la comunidad Queer por apropiarse de esos espacios por vestirse como Queer cuando él no lo es, yo lo veo bien de cualquier manera, sean o no de la comunidad, mientras sea algo que apoye y aporte, lo que vería mal es que se burlen de ello pero si lo están haciendo o enalteciendo la cultura Queer está bien. Suma a que los mexicanos machistas que ven esas portadas sepan que no les pasa absolutamente nada vestirse con vestido, por ejemplo”, enfatizando también en el trabajo de los estilistas de moda.

David Barcena opinó: “Yo como parte de la comunidad LGBT puedo pensar que es marketing totalmente porque conozco artistas a quienes no pertenecen a la comunidad pero participan en las movilizaciones para obtener ganancias; por lo tanto puede que sea marketing pero también está padre decir que por lo menos alguien heterosexual grande esté difundiendo el mensaje, que tu mamá pueda verlo en la revista y de cierta manera pueda normalizarlo”.

¿Cómo se visualiza la moda genderless en un futuro?

Fernanda Garrido recordó la ideología de uno de sus profesores en la UAM Xochimilco, Gerardo Ávalos, quien sostenía: “Para que exista una nueva ideología como lo es el feminismo o la comunidad LGBT, existen tres pasos: Llevarlo de lo material a la Institución (que se legitime, que existan leyes para que se puedan aceptar) y de ahí llevarlo a la práctica social (que todos nos unamos, que yo le platique a alguien más y la voz se corra)”.

Señaló: “Tú te relacionas con gente que piensa igual a ti o similar, también me he encontrado con personas jóvenes que siguen pensando que está mal que los hombres usen falda y su opinión es valida pero se están alejando, se están aislando, en esa parte ellos también deben pertenecer, para contribuir en una construcción colectiva para evitar sesgos”.

En un taller de estilismo realizado en House of Vans, el estilista de moda EOS, también compartió: “Yo veo la moda sin género como el futuro porque cada día en las calles o las pasarelas, la moda es mucho más abierta, ahora ya no escuchamos tanto esos comentarios de ‘no me lo voy a poner porque está en esta sección’”.

Pues, argumentó: “Aunque estemos avanzando a pasos cortos, estamos avanzando y siento que en realidad en las nuevas generaciones ya no es tanto un problema, quizá a los que causa más un conflicto es a generaciones anteriores a la mía, con personas de mi edad se ha convertido en un lugar seguro”.

Sobre el futuro de la moda genderless en México, Mancandy mencionó: “Yo creo que el futuro de la moda es genderless, no solo en México sino en el mundo por muchos temas: La aceptación que es súper importante y que yo toda mi vida como diseñador lo he tratado de hacer, de mostrar y de poner un statement, desafortunadamente además del género tenemos el malinchismo”.

Enfatizando también en la moda sostenible que también es un tema de suma importancia, pues argumentó:“Además del tema de identidad, también por los temas de contaminación, si haces prendas unisex, haces que haya menos merma, menos materiales desgastados porque tanto un hombre como una mujer tienen la oportunidad de comprar y la prenda puede tener más vida, no se desperdicia”, agregó.

“Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar y mejorar la sociedad de cierta forma. Me gusta con mis proyectos alzar mi voz en pro de la comunidad LGBT y para que exista ese cambio”, señaló.

En conclusión, la moda genderless no se trata de una tendencia sino de una forma de expresión que poco a poco debe normalizarse, pues cada persona es libre de vestirse y mostrarse al mundo como quiera... eso es reflejo de su interior, justo la importancia de la moda en general: comunicar.

