Nike va contra desvío de inventario y especulación de reventa; filtran documento

La reciente filtración de un documento de Nike revelaría las nuevas reglas para sus minoristas en lanzamientos importantes; buscan erradicar las malas prácticas de la reventa.

Cualquiera que haya tratado de participar en los sorteos para comprar ciertos sneakers conoce la frustración en carne propia.

Simplemente es imposible siquiera aspirar a ciertos pares y se siente como un fraude, como algo turbio, como un proceso amañado.

Esto estaría por cambiar o al menos son las intenciones de Nike, de acuerdo con un archivo filtrado a Complex.

El documento consiste en una actualización de las reglas de venta de los pares más cotizados a través de minoristas en la región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá).

“Nike y sus partners deben distribuir el producto de lanzamiento a través de un proceso ordenado que evite la interrupción del mercado, el desvío de inventario y la especulación de revendedores”, detallan estas nuevas políticas distribuidas a sus socios a finales de febrero.

En un comunicado a Complex esta semana, Nike confirmó el cambio de reglas.

“Nike se toma muy en serio la experiencia y la protección del consumidor y ha actualizado su política de lanzamiento de productos para respaldar una distribución ordenada y priorizar el acceso auténtico del consumidor a los productos Nike”.

¿Qué cambia exactamente?

Algunas de las pautas no son nuevas y parecen lo mínimo que podrían garantizar. Por ejemplo, se habla de no vender a revendedores y evitar que los bots comprometan los lanzamientos, pero no estipulan exactamente cómo se espera que las tiendas gestionen los lanzamientos.

Entonces, ¿qué cambia? Primero aclarar que hay dos tipos de lanzamientos: “de intensidad alta” y “lanzamiento general”. El producto de alto impacto puede incluir colaboraciones o lanzamientos rápidos.

Ha llamado la atención que la actualización de políticas solo refiere a “lanzamientos de intensidad alta” y estos son los principales puntos:

Las reglas para lanzamientos de intensidad alta son más estrictas que para los productos de liberación general.

Los lanzamientos generales pueden venderse a los clientes por orden de llegada.

Los lanzamientos de alta intensidad solo pueden venderse por orden de llegada si una tienda no puede organizar el lanzamiento a través de un sorteo al azar, y si lo hacen por orden de llegada tendrán que garantizar que sea “de manera ordenada”.

La política de lanzamiento deja en claro que los sorteos aleatorios son el método preferido para lanzamientos de intensidad alta. Están permitidos los sorteos en línea donde los ganadores compran el artículo en la tienda; también los sorteos en la tienda donde los ganadores compran el artículo en la tienda; y los sorteos en línea donde los ganadores compran el artículo en línea.

Las tiendas deben establecer un período de tiempo para las entradas del sorteo que no sea inferior a una hora, y las entradas deben limitarse a una por cliente.

Las tiendas no pueden cobrar los boletos para participar en los sorteos.

Solo se permiten la compra de boletos para sorteos a cambio de donaciones benéficas, pero solo con la aprobación previa y por escrito de Nike.

Los socios minoristas de Nike tienen prohibido exigir a los consumidores que compren otro producto en la tienda para poder participar en un sorteo.

Las tiendas no pueden utilizar productos de lanzamiento como premios para promociones o concursos.

Sobre la reventa y los bots

Las tiendas partners de Nike tienen prohibido vender productos de lanzamiento a revendedores y están obligados a vender productos de lanzamiento solo a personas para su uso personal.

Sin embargo, este cambio en la política de lanzamiento de productos no tiene pautas sobre cómo las tiendas van a garatnizar esto o hacerlo cumplir.

En cuanto a los bots, las tiendas que pueden vender productos de lanzamiento de alto impacto en línea deben tener medidas de disuasión de bots que impidan inscripciones sospechosas a los sorteos.

Además, las tiendas que venden productos de lanzamiento deben tener medidas para filtrar entradas fraudulentas para sorteos.

Respecto al acaparamiento, las nuevas políticas dicen que las tiendas deben establecer límites sobre la cantidad de productos de lanzamiento que los consumidores individuales pueden comprar, aunque no especifica un número.

También hay

En LATAM

Por ahora no hay información sobre actualizaciones en las reglas de nuestra región.

