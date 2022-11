La moda aesthetic no es exclusiva para mujeres, y en esta época navideña nosotros también podemos vernos bien y llenos de estilo con estos outfits.

La tendencia hacia lo aesthetic no deja de crecer, y Navidad es una de las temporadas en las que más se buscan ejemplos de moda aesthetic que se alejen de lo convencional; por ello, aquí te presentamos una lista de outfits navideños aesthetic para hombre con los que podrás sentirte cómodo e impresionar a tu familia y amigos en las próximas posadas y fiestas decembrinas.

¿Qué es la moda aesthetic?

Primero lo primero: ¿de qué rayos habla la gente cuando se refiere a moda aesthetic? Una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en los últimos años debido a esta tendencia emergente tanto en redes como en las tiendas.

El término seguramente te parecerá similar a una palabra que tenemos en español: estética. Y es que, justamente, ése es su significado literal, de acuerdo con el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa, por lo que si piensas que la moda aesthetic tiene que ver con la búsqueda de la belleza, no estarás tan desencaminado.

Sin embargo, esta tendencia ha dado un brinco más allá: para aquellos que siguen esta corriente, lo bello no puede ser otra cosa sino aquello que produce placer a los sentidos; es decir: lo aesthetic tiene que verse bonito, hacernos sentir bien, ser cómodo y no tan extravagante, como ocurre con otras tendencias.

En este sentido, la moda aesthetic puede significar muchas cosas: puede ir desde aquellas prendas y objetos “girly” y “geek” que ponderan la gama de colores pastel y los decorados kawaii y de gatitos, hasta incluso la moda gótica, con tendencia hacia los colores oscuros y la decoración de calaveras, tumbas y demás.

Podría decirse entonces que la moda aesthetic no tiene una definición única, y que se ha ido construyendo entre la comunidad en internet, lo que abre un panorama más grande a la hora de elegir nuestra propio estilo; sin embargo, justo ahí está la clave: para que algo sea aesthetic, tiene que seguir un mismo estilo y éste debe estar relacionado con los gustos personales.

Por eso, tanto una chica gamer amante de lo rosa y los gatitos puede tener una moda aesthetic como un chico lector amante de la ropa holgada y las playeras con frases de libros y películas. Todo radica en encontrar las cosas que resuenan bien con uno y que respondan a nuestras propias necesidades y gustos.

Outfits navideños aesthetic para hombre

La temporada navideña siempre trae consigo un montón de color, brillo, y momentos felices. Cuando piensas en Navidad, ¿cuáles son las primeras cosas que se te vienen a la mente? Seguramente una mezcla de tonalidades rojas, azules, verdes y blancas; el frío del invierno, y el árbol de Navidad; las posadas y la rica cena que disfrutas con tus seres queridos. Y, por supuesto, recuerdas al querido Santa Claus y los regalos.

No obstante, esos elementos no son los que forman parte de la moda aesthetic navideña, por lo que la búsqueda de un outfit de esta temporada podría parecer más complicado de lo que es, aunque aquí verás que no es así. Recuerda que en Navidad no todo en este estilo tiene que ser un ugly sweater y un gorrito de Santa.

Sudadera o hoodie holgado + chaleco acolchado + jeans + sneakers

Es imposible que en nuestro armario no tengamos un hoodie holgado para aguantar el frío de esta temporada, y como en diciembre tiende a hacer frío, es muy normal que ocupemos más de una prenda para abrigarnos bien; por ello, este conjunto mata dos pájaros de un tiro: te verás muy aesthetic con ropa holgada y cómoda, y le dirás adiós al mal clima.

Suéter rojo o azul + camisa blanca + pantalones oscuros + sneakers + calceta larga

Algunos de los elementos que más se ponderan en la moda aesthetic es la combinación de un suéter con una camisa abotonada hasta arriba, y acomodado de tal manera en que el cuello de esta última sobresalga de la sudadera. Y si a eso le sumamos la tendencia de las calcetas largas y los sneakers, ¡ya tendremos un conjunto ganador!

Chamarra acolchada + pantalón slim + botas

Las chamarras acolchadas son un acierto enorme en estos días de frío porque se ven bien y nos resguardan del clima, y puedes combinarlas muy bien con unas botas de tacón alto que queden a juego con el color de tu chamarra y pantalón. Un consejo: si eliges colores oscuros, ¡nunca quedarás mal!

Sudadera o hoodie holgada + gabardina o chamarra clara + pants + sneakers

Este atuendo es ideal para la mañana o la noche, ya que son los momentos en los que suele hacer más frío y nadie te va a criticar por ir en pants al desayuno del recalentado. Además, ¡es muy cómodo y bastante adecuado para la economía!

Playera holgada + chamarra de cuero + pantalón skinny

Si buscas algo más liviano pero que también sea abrigador y se vea bien, una chamarra de cuero con afelpado de borrego queda muy bien encima de una playera sencilla y holgada, la cual puede tener un estampado navideño que no llame taaanto la atención.

Chamarra afelpada + suéter de cuello en V + jeans + sneakers

Lo importante en este outfit es que los tonos de estas prendas sean claros, ya que es ideal para un encuentro casual mañanero o de media tarde. Y para un plus, puedes conjuntarlo con una gorra y algunos accesorios como una cadena o anillos.

Gabardina + suéter cuello de tortuga + jeans + botas

Si tienes unos jeans que ya te queden algo cortos, ¡no los tires! Los puedes ocupar para este outfit con el que podrás lucir bien tus botas y no quedar mal con ellos puestos. Y el conjunto de suéter de tortuga con gabardina también te harán destacar y lograr una buena impresión.

Playera de manga larga + jeans + sneakers + accesorios

Esta es, posiblemente, la opción más sencilla de armar de todos estos conjuntos, ya que se compone de cosas que todos tenemos en el closet y que nunca quedan mal. Si al conjunto le añades algunas cadenas, anillos o brazaletes, le darás un buen toque llamativo y no tan ostentoso.

Chamarra acolchada + jeans + sneakers

Hay algunas chamarras acolchadas que incluso tienen un cuello afelpado que protege aún más tu cuerpo del frío; si tienes una, es momento de sacarla del armario y juntarla con tu mejor par de jeans y tus sneakers favoritos. Algún accesorio como una gorra o una cadena complementarán muy bien este outfit.

Gabardina plus size + Suéter cuello de tortuga + pants + sneakers

Serás la comodidad andante con este outfit, ya que podrás andar a tus anchas y, a su vez, mantenerte calentito en cualquier lugar en el que andes. Y lo mejor de todo es que la mayoría de las prendas de este conjunto seguramente las tendrás en el armario, así que no habrá necesidad de gastar de más. Un tip: si quieres cambiar el suéter por una playera de manga larga y una bufanda, también quedará genial.

Recuerda que el chiste de la moda aesthetic es privilegiar el estilo personal con un toque holgado, cómodo y que te parezca agradable a la vista, así que incluso puedes cambiar algunos elementos de estos outfits navideños aesthetic para hombre hasta encontrar aquel con el que te sientas verdaderamente a tu gusto.

