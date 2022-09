¿Por qué la familia real británica siempre tiene que viajar con un look color negro?

La razón es espeluznante y ha causado gran conmoción tras la muerte de la Reina Isabel II.

La muerte de la Reina Isabel II a sus 96 años ha causado gran conmoción en Reino Unido y también en todo el mundo, pues de manera inesperada fue notificada a través de un comunicado oficial del Palacio de Buckingham, luego de que horas antes anunciara su “alarmante” estado de salud.

La que fuera reconocida como la monarca más longeva de Reino Unido, falleció en el castillo de Balmoral en Escocia, acompañada de su familia, sus cuatro hijos (Charles, Anne, Andrew y Edward), así como por sus nietos, William y Harry, quienes se comenta se trasladaron hasta el lugar donde se encontraba su abuela sin sus respectivas esposas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Una vez que fue confirmada la muerte de la Reina Isabel II, comenzaron las especulaciones referentes al protocolo real ante el deceso, incluyendo, la llamada “Operación Unicornio”, así como la “Operación London Bridge”.

A la conversación también se han unidos temas al respecto como lo es: la forma en la que la familia real tiene que actuar ante el luto, antes de la coronación del príncipe Carlos, incluyendo la vestimenta que tendrán que llevar: En color negro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los miembros de la realeza siempre llevan un estilismo color negro

No solo en el día de la muerte, sino que ese código de vestimenta color negro es algo que persigue a cada uno de los miembros de la familia real, así lo notificó el diario The Independent.

Y es que según el medio mencionado, todos los miembros de la familia real británica deben llevar un estilismo en negro dentro de su equipaje por si se produce un fallecimiento en la familia mientras están de viaje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué tienen que llevar un atuendo negro a todos lados? Según el protocolo real, de dicha manera se aseguran que su atuendo será el correcto a su vuelta a Reino Unido.

Aunque no se sabe exactamente cuándo comenzó dicho protocolo, es posible que se remonte a mucho tiempo atrás, antes de que al Reina Isabel II ascendiera al trono.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, hubo una ocasión en la que la propia Reina Isabel II al parecer no lo siguió, lo cual se pudo visualizar en la serie ‘The Crown’ cuando en el viaje que hizo a Kenia, junto a su esposo Felipe, falleció su padre, el rey Jorge VI.

En dicho episodio, la Reina Isabel II no llevaba ningún vestido negro, por lo que tuvo que esperar en el avión hasta que alguien le llevara uno. La ficción no está alejada de la realidad, y el protocolo de la realeza no es algo que se pueda tomar a la ligera.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De la manera más inesperada, el jueves 8 de septiembre, Reino Unido se vistió de negro para despedir a su la mujer que estuvo a cargo durante 70 años.





























Podría interesarte