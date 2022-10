Las prendas virales que nos encantan, pero son imposibles de usar en la vida real

Algunas tendencias se ven increíbles en redes sociales, pero a la hora de elegirlas para la vida cotidiana, resultan impensables.

Seamos realistas, a pesar de que la industria de la moda siempre ha sido criticada por querer imponernos tendencias (como el regreso de la talla 0) que son hasta dañinas para la salud. Existen diseñadores prestigiosos que crean piezas que terminan fascinando tanto a los consumidores, que se vuelven virales y terminan en el clóset de medio mundo.

Con la llegada de Instagram y TikTok en la que es común ver ciertos trends como el Barbiecore, Ballet Core, Yk2, etc, las prendas que primero fueron vistas a las modelos en las pasarelas, terminan adoptándolas las celebridades que son captadas por lo fotógrafos de street style y siendo difundidas a todo el público consumidor que quiere lucir igual de increíble y tener esas piezas que se vuelven objetos de deseo que terminan inundando las redes sociales.

La situación escala cuando las tiendas de fast fashion lanzan su versión de estas prendas y las convierten accesibles para quien las quiera comprar, ya que las de la firma de lujo son casi impensables de pagar para alguien que no es rica o famosa.

Y sí, debo admitirlo. Yo también me he enamorado de muchas de las prendas que se han vuelto icónicas, pero la realidad es que aunque adquiera la versión low cost de éstas, para alguien que tiene una vida común que se combina entre home office, estar en transporte público o ubers, así como salir a cafés, al cine o algún bar que puede o no ser fancy, estas piezas no se adaptan a mi estilo de vida.

Seamos realistas, se ven bien para las fotos de Instagram, pero si no eres influencer de moda, celebridad de Hollywood o millonaria, resultan muy poco útiles y hasta incómodas por más fashion que te quieras ver.

Las plataformas Medusa Aevitas de Versace

Cuando la firma de lujo italiana presentó su colección inspirada en looks de las décadas de 1960 y 1970, una de las piezas que más resaltó fueron las plataformas Medusa. Sus colores vibrantes como rosa Barbie, amarillo, morado y negro satinado me fascinaron. Después las marcas de fast fashion las ofrecieron en una versión bastante accesible.

Los outfits que modelaron Bella y Gigi Hadid en esta pasarela parecían fáciles de recrear para la vida cotidiana, pero los más de 15 cm de tacón de estos zapatos, por más que lucieran bien, en realidad resultan hasta peligrosos para alguien que tiene que caminar por la ciudad, subirse a un taxi e incluso hasta en un evento de gala en el que te pueden tender una mala jugada con la que terminarás en el suelo.

La falta tutu de Carrie

En la década de 1990 Sex and the city revolucionó la pantalla chica y rápidamente Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) se volvió un icono de moda, principalmente por la falda tutu con la que aparecía en el intro de la serie.

Al pasar los años, Carrie utilizó varias versiones de esta falda de tul, pero no solo para eventos de gala, sino para andar por la ciudad. Lo vimos en el episodio de París en donde se reencuentra con Big, en una cena común de las que solía tener, así como en uno de los episodios de And Just Like That.

La realidad es que aunque esta falda podría ser una pieza perfecta para entrarle a la tendencia de TikTok llamada Ballet Core (vestirte como bailarina), no me imagino caminando por la ciudad con una prenda tan estorbosa como esa, sin lucir como quinceañera o novia.

Hoy nos inspiramos en Sarah Jessica Parker.

Porque en #BarcelonaShopper nos declaramos fan absolutas de las faldas de tul.

@FitaJs pic.twitter.com/SnbBwKyw3V — Mercè Taús ||*|| (@MerceTaus) July 20, 2017

Los vestidos de látex

Esta tendencia ha inundado las redes sociales, y aunque es una de las más sexys que hemos visto, especialmente en las hermanas Kardashian, la realidad es que sí, se ven increíbles, pero caminar con un vestido así de entallado es un suplicio, además el sudor del contacto de este material con la piel ha de ser insoportable.

Cuántos días me tengo que perriar de hambre para verme así de diosa con vestido de latex ? pic.twitter.com/blqNj4FyQK — ahri 🕷 (@lagordaenfranc) October 1, 2020

Tendencia Braless

Sí amamos no tener que usar un sostén, pero las famosas lo pintan como si fuera realmente fácil pasearte por la calle con blusas transparentes en las que dejas al descubierto tus pezones. Al menos aquí en Latinoamérica, por más que me den ganas de hacerlo, sería demasiado incómodo recibir toda una serie de cometarios vulgares en la calle.

