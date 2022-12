Qué tipo de faldas usar si eres bajita

Es momento de desmentir a quienes dicen que las personas chaparritas no pueden usar faldas, sobre todo si se tratan de faldas largas. Sácale provecho a los siguientes tips de moda.

Las mujeres de baja estatura tienden a vivir muchos desafíos a la hora de comprar ropa. Si es tu caso, no nos dejarás mentir; apoco no te ha pasado que llegas a una tienda, eliges una prenda que te gusta y cuando te la pruebas te queda más allá del suelo porque eres chaparrita.

Y ni hablar de las faldas largas, las cuáles hay quienes aún creen que las personas bajitas no deben usarlas porque supuestamente las hacen ver aún más chaparritas, pero no, de hecho, esto ha quedado en el pasado y cada vez más expertos en moda, celebridades e influencers están haciendo a un lado estos conceptos erróneos de ‘qué no se puede usar’ según tu físico, pues la moda es para todos.

Eso por supuesto que siguiendo uno que otro truco de estilo al que se le puedes sacar todo el provecho para deslumbrar con tu outfit vayas a donde vayas.

A todo esto lo que te queremos decir es que sí puedes usar faldas si eres bajita y lo mejor es que hay diferentes tipos que te favorecerán como los siguientes.

Faldas midi

Este tipo de prenda no llega a los talones, así que es perfecta para mostrar tus zapatos y por qué no, un poco de pierna en caso de que tenga una apertura lateral. Si es de tiro alto mucho mejor, ya que esto estilizará toda tu figura.

Puedes elegirla con o sin estampados y si la usas a la cintura lo más recomendable es usar una playera a la cintura. Un truco es que puedes amarrarle un nudo para mostrar un poco de abdomen y así lucir aún más sexy y poderosa.

Falda de corte en ‘A’

Úsala a la altura de la rodilla o un poco más arriba, ya sea con tenis, botas, sandalias o zapatillas y verás que robarás todas las miradas. Si además quieres disimular un poco la cadera, esta prenda es perfecta para ello, ya que gracias a su corte logra hacerlo.

Falda globo

La falda globo se convertirá en tu mejor amiga, pues puedes usarla para ocasiones formales con tacones o para un evento casual con tenis. Si eres delgada te aportará más volumen y además favorecerá tu estatura.

Faldas con abertura lateral

Además de verse muy sexy, esta prenda favorece tu figura. Lo mejor de todo es que no importa si es corta o larga, la abertura en la pierna logrará estilizarte aunque la uses con tenis o botas.

Mini faldas

Explora todas las versiones de minifaldas, ya que este tipo de prenda sí o sí favorecerá tu estatura. Puedes probar con las de cuadritos, con las de mezclilla, con estampados, lisas, de tiro alto, más pegaditas o más holgadas, ¡todas!

Eso sí, recuerda siempre contrastar los colores, es decir, si tu falda un color llamativo y fuerte, procura que la parte de arriba sea con un color claro o neutro.

