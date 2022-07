Randy Fenoli de ‘Vestido de novia’ cree que el vestido que usó la princesa Diana no era el adecuado

Randy asegura que no fue la mejor elección de moda que hizo la princesa Diana pero lo importante fue que la hizo feliz.

Cuando se habla de vestidos de novia y de novias felices, no hay mejor experto que Randy Fenoli. El diseñador y director de moda de Kleinfeld Bridal del popular programa de televisión “Vestido de Novia”, que está a punto de estrenar la vigésima temporada, habló de una tendencia muy particular en los años 80, iniciada por la princesa Diana y que no era muy de su agrado.

En conversación con el sitio Insider, Fenoli echó un vistazo su carrera en la industria de las novias y recordó algunas de las tendencias de moda que tuvieron un gran impacto en los vestidos de novia, y por supuesto, una de ellas fue el vestido de la princesa Diana diseñado por los hermanos Emanuel.

“La princesa Diana tuvo tanta influencia en los años 80. Después de ver su boda, todo el mundo quería ese gran vestido con las mangas abombadas y la gran y larga cola”, explicó a Insider.

Sin embargo, el asesor de novias cree que, a pesar de que su vestido abultado se convirtió en una tendencia de los 80, no era el adecuado para la princesa Diana y, definitivamente, no fue uno de sus mejores momentos de estilo.

“Creo que en ese momento ella era joven, y eran los años 80 y todo tenía que ser más grande y mejor. Y creo que eso le restó belleza”, dijo Fenoli sobre el vestido de tafetán de seda que estaba valuado en 9,000 libras, el equivalente a 36,700 dólares en 2021.

Sin embargo, Randy recordó que es su verdadero trabajo como asesor nupcial es hacer feliz a la novia y que se sienta hermosa, sin importar el vestido que elija o si cree que otro vestido sería una mejor opción.

“Es entonces cuando tengo que darme cuenta realmente de que este vestido la hace sentir hermosa, así que no puedo cambiar lo que ella siente y a veces tengo que dejarlo pasar”, dijo. “Pero es difícil dormir algunas noches”.

El vestido de la princesa Diana fue nombrado uno de los vestidos de novia más icónicos de todos los tiempos. Estaba confeccionado con tafetán y encaje, tenía una cola de 7.6 metros y un velo de tul de 140 metros.

Antes de su boda, se consideraba uno de los secretos de la moda más codiciados, ya que su silueta no se reveló hasta el día en que caminó hacia el altar para casarse con el Príncipe Carlos.

David y Elizabeth Emanuel fueron los diseñadores encargados de crear una pieza tan icónica que contó con la aprobación de Diana.

Artículo publicado originalmente en Cultura Colectiva en inglés