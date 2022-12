Razones por las que Vivienne Westwood será recordada en el mundo de la moda por siempre

Vivienne Westwood murió a los 82 años, pero su legado en la moda es tan eterno como el punk.

Vivienne Westwood fue la diseñadora cuyas contribuciones al punk y al new wave de los 70 la colocaron en el mapa de la moda por siempre. Nació en Glossop, Derbyshire, Inglaterra, en 1941, y comenzó su carrera como diseñadora en los años 70 junto a su compañero, Malcolm McLaren.

McLaren abrió una tienda llamada ‘Let it Rock’ en Londres, que vendía indumentaria inspirada por el movimiento punk y se volvió un destino popular para músicos y fans británicos. Fue ahí donde Westwood inició con el diseño de su propia ropa y accesorios, y su estilo reflejó el espíritu rebelde y contracultural de su época. La tienda terminaría llamándose ‘SEX’ y ayudaría a crear uno de los movimientos contraculturales más grandes del mundo: el punk.

Vivienne Westwood murió el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, pero su legado en el mundo de la moda y como reina del punk vivirá por siempre.

Sin Vivienne Westwood no habría Sex Pistols

La tienda de Malcolm McLaren y Vivienne Westwood cambió de nombre a ‘Too Fast to Live Too Young to Die’ antes de adoptar su nombre definitivo en 1974: SEX. No es casual que los Sex Pistols, una de las bandas de punk más importantes de la historia, nacieron en esa tienda.

Glen Matlock, el primer bajista de Sex Pistols, solía trabajar ahí. En 1975, McLaren lo presentó con Paul Cook, Steve Jones y John Lyndon (Johnny Rotten) y poco después el nombre de la banda cambió de The Stranf a Sex Pistols, de manera que incluyera el nombre de la tienda. Westwood y McLaren, que también era su manager, diseñaban sus atuendos para los conciertos.

Aportó una esencia “apocalíptica” a la estética punk

Vivienne Westwood introdujo el tartán escocés fusionado con cuero, látex y metal al mundo del punk. De ahí surgieron los estoperoles, los leggins, los pantalones rotos y las eternas Dr. Martens. A partir de su visión, la estética punk se convirtió en la imagen de un movimiento rebelde y anarquista que se rebelaba contra un sistema corrupto y autoritario.

Se rebeló contra el punk por volverse mainstream

En 2016, Vivienne Westwood y su hijo quemaron cinco millones de libras en memorabilia punk a manera de protesta, pues consideraban que el movimiento “se vendió”. Entre manifestaciones a favor del medio ambiente, Westwood declaró abiertamente que el punk no era el movimiento antiestablishment que ella ayudó a crear.

Fue una activista por causas políticas y medioambientales

Sus desfiles siempre reflejaron una forma de protestar contra el sistema desde el mismo sistema. Los diseños de Vivienne Westwood eran aprovechados para enviar un mensaje contracultural. Hace unos años creó la plataforma ‘Climate Revolution’, a través de la que protestó contra el extractivismo y el cambio climático, además de exigir un cambio a formas de generación de energía sustentables.

Westwood también habló contra la cultura del consumismo desechable. “Estamos en un momento donde hay que tomar una decisión y la mitad de la humanidad no lo ha hecho”, dijo. “Se limitan a comprar cosas y opiniones. Elige no comprar demasiado, mejor compra algo bueno y haz que te dure”.

Su influencia no se quedó en los años 70

Vivienne Westwood siguió siendo una gran fuerza en la industria de la moda durante los años 80 y 90 y es reconocida como una de las más influyentes e innovadoras diseñadoras de su generación. Recibió múltiples premios y reconocimientos por su trabajo, incluida la Order of the British Empire y el Queen’s Award for Industry.

