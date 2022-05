Rihanna: 15 outfits impactantes con los que ha revolucionado el estilo de maternidad

Riri no teme en mostrar su “baby bump” durante la etapa más especial de su vida.

Rihanna es considerada como un fashion icon y eso no ha cambiado durante su embarazo sino todo lo contrario, pues desde la primera ocasión que mostró su adorable “baby bump” conquistó de una forma inevitable de la mano de su pareja, A$AP Rocky.

En estos últimos meses en los que ha mostrado orgullosa su embarazo, Riri ha deleitado con looks de infarto en los que conserva su esencia y muestra como el mejor complemento su “pancita”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para Rihanna no hay límites, un día puede usar lencería con transparencias en plena Paris Fashion Week y al otro día, un conjunto de leather o un crop top, y luego, sorprender con una chaqueta de plumas. Eso es lo que caracteriza a la cantante originaria de Barbados, en conjunto con estilistas de moda como Jahleel Weaver.

Sin más preámbulo, a continuación te presentamos 15 de nuestros looks favoritos de Rihanna embarazada. Enlistar todos es imposible porque cada día, Riri se supera a ella misma, sin embargo, aquí dejamos algunos de los más impactantes con los que no queda duda que está revolucionando el estilo de la maternidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

1. El primer look

Con ese abrigo vintage de Chanel con baby bump cubierta de collares. El look más icónico.

2. El peligroso

En clave total black con arriesgado escote.

3. Instinto animal

Aquella vez que se envolvió en un ostentoso abrigo de piel de animal print.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

4. Reluciente

Aquel top verde y cadenas de lentejuela conquistó la noche.

5. Asimétrico

Un catsuit de infarto que solo Riri podría usar sin miedo.

6. Transparencias + lencería

El más impactante y recordado para el desfile de Dior en Paris Fashion Week.

7. Sexy mom

Para el desfile de Gucci, solo bastó un crop top de látex con un abrigo de piel sintética color morado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

8. Faux fur

Solo hizo falta un abrigo en colores estridentes.

9. Bright mom

Uno de los looks más deslumbrantes entre metálicos y lentejuelas.

10. Baby rock

El look más rockero de Riri, envuelta en leather.

11. Transparencias elegantes

Uno de los looks más sofisticados de Riri.

12. Comodidad ante todo

Es el look más relajado pero aún así, Riri se veía maravillosa.

13. Mini dress

Aunque esta vez, no dejó su pancita al descubierto, la manera en la que la enmarcó fue lo más tierno en clave cachemir y plumas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

14. Pink mom

Entre lo dulce, sexy y atrevido.

15. Riri’s Vogue

No podemos descartar todos y cada uno de los looks de Rihanna en Vogue, desde el catsuit rojo.

Rihanna ha revolucionado la forma de vestir durante el embarazo, sin miedo ni temor a mostrar su pronunciada “pancita” porque así es como se siente fabulosa. En una ocasión confesó durante una entrevista:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Estoy disfrutando de no tener que preocuparme por cubrir mi pancita. Si me llego a sentir un poco gordita, es como, lo que sea. ¡Es un bebé!”. Riri no tiene límites y lo más importante es que es fiel a su estilo.

Podría interesarte