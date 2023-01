Rihanna lanza colección para Savage x Fenty inspirada en el Super Bowl 2023

Rihanna no solo cantará en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2023, si no también presumirá la nueva colección de su marca Savage x Fenty.

Rihanna está lista para darlo todo este año, pues luego de convertirse en mamá, no sólo fue invitada para dar el show de medio tiempo en el Super Bowl LVII y brilló con ‘Lift me up’, canción para la película Black Panther: Wakanda Forever, si no también lanzó una nueva colección para su marca de ropa Savage x Fenty, la cual está inspirada en el Super Bowl 2023.

La cantante y empresaria originaria de Barbados, anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de la colección ‘Game Day’, la cual sale de sus clásicos diseños en lencería, ya que incluye 17 looks deportivos conformados por bóxers, pantalones de chandal, tank tops, hoodies, gorras y más.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y como suele hacerlo, ‘Ri Ri’ fue imagen de la campaña y posó con algunas de las prendas, lo cual señala que las va a usar durante su presentación en el Halftime Show para al mismo tiempo hacer millones de dólares con sus ventas.

Las prendas de Savage x Fenty inspiradas en el Super Bowl, las cuáles ya están disponibles en su página web, van desde las tallas XXS hasta la 4X, con precios desde 480 hasta mil 800 pesos mexicanos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte