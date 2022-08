Historia del ajustado traje de Sandy en ‘Vaselina’ que inmortalizó a Olivia Newton-John

Aquel traje en ‘You’re The One That I Want’ siempre estará en el recuerdo.

Han pasado 44 años desde que ‘Vaselina’ se estrenó, teniendo como protagonistas a Olivia Newton-John (Sandy Olsson) y John Travolta (Danny Zuko), sin embargo, a pesar del paso del tiempo se ha convertido en una de las películas musicales más icónicas e inolvidables que ha marcado a distintas generaciones.

El éxito de ‘Vaselina’ fue imprescindible, un éxito taquillero que narraba la historia de un grupo de jóvenes en la década de los 50, quienes estaban por terminar la preparatoria, entre exámenes, líos amorosos, faldas con crinolina y chaquetas de cuero.

La trama, los personajes, la música, la ambientación y el vestuario fueron aspectos cruciales para que ‘Vaselina’ se convirtiera en la sensación, tanto que hasta hoy en día, seguimos viendo tanto a adultos como niños disfrazados de Sandy y Danny ya sea en un festival escolar o en una fiesta de disfraces.

Toda la ropa comunica y si bien los atuendos dulces e inocentes de Sandy Olsson son fundamentales en la narrativa de ‘Vaselina’, aquel traje ajustado en color negro con el que el personaje de Olivia Newton-John demostró que podía ser una “chica rebelde” tuvo un peso significativo en la trama.

A propósito del reciente fallecimiento de Olivia Newton-John, recordamos la importancia del traje ajustado de Sandy Olsson en ‘Vaselina’.

El traje ajustado de Sandy en ‘Vaselina’

En aquella escena inolvidable: Luego de caracterizarse por ser una chica inocente, Sandy Olsson sorprende cuando aparece con un aspecto “rebelde” con un look conformado por pantalones negros de elastano, una blusa off shoulder, chaqueta de cuero, zapatos de tacón, arracadas XL y un lápiz labial color carmesí que provoca que Danny tire su suéter tejido al piso para luego, juntos interpretar el icónico tema ‘You’re The One That I Want’.

Ese atuendo fue trabajo del diseñador de vestuario, Albert Wolsky (ganador del Oscar en la categoría ‘Mejor Diseño de Vestuario’ en dos ocasiones), quien en una ocasión confesó a la revista ‘Vogue’ que optó por un vestuario totalmente negro para proyectar la evolución del personaje ya que Sandy solía recurrir a colores pasteles para vestirse.

Un punto importante es que aunque en aquel traje Olivia Newton-John parecía estar cómoda, moviéndose como pez en el agua: No era así, pues los pantalones que llevaba puestos habían sido fabricados 30 años antes por lo que podían romperse con mucha facilidad.

De hecho, la propia Olivia Newton-John señaló a ‘Vogue’: Cuando me probé esos pantalones por primera vez, la cremallera estaba rota y Albert no quería rasgarlos tratando de ponerlos. ¡En lugar de eso, me cosían cada mañana!”. Así es, cada mañana tenían que coserle el pantalón a la actriz para evitar un accidente.

¿Qué pasó con el traje original de Sandy en ‘Vaselina’?

Olivia Newton-John conservó el traje de la eterna Sandy por muchos años hasta 2019 cuando decidió ponerlo en una subasta, las ganancias fueron dirigidas al Instituto de Investigación del Cáncer Olivia Newton-John, sin embargo, el millonario que compró el vestuario se lo regresó después.

“Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de quienes te aman, de quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debería sentarte en el armario de un multimillonario por los derechos de fanfarronear de un club de campo”, argumentó el hombre de identidad desconocida.

¿El traje de Sandy es un signo de empoderamiento?

Como fue mencionado anteriormente, la ropa siempre tiene que comunicar algo y si no lo hace, no sirve de nada. Aunque algunos han argumentado que la transición de la inocente a la rebelde Sandy es un ejemplo de complacencia a las expectativas machistas, lo cierto es que más que eso, podría ser concebido como un acto de transformación, empoderamiento y rebeldía.

¿La razón? Sí, Sandy quiso cambiar por Danny pero en el intento se encontró con una versión más fuerte de ella que no había conocido antes. Debido a que la película fue ambienta en los años 50, que una mujer (por la razón que fuera) se atreviera a romper con los estereotipos impuestos de faldas con crinolina y colores pastel a un ajustado traje negro da mucho que pensar y analizar.

Más allá del traje negro ajustado en ‘You’re The One That I Want’, lo cierto es que Olivia Newton-John como Sandy Olsson siempre estará en nuestro corazón.

