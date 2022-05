Sita Abellán, la amiga de Rihanna que también muestra su ‘baby bump’ con mucho estilo

La modelo española anunció que está embarazada y mostró su hermosa pancita con increíbles oufits.

Sita Abellán y Rihanna están viviendo al mismo tiempo la recta final de su embarazo y se ven hermosas.

La modelo murciana, quien se hizo amiga de la cantante luego de aparecer en el videoclip ‘Bitch Better Have My Money’ en el 2015, reveló que está embarazada en la portada de la revista Numéro y lo hizo con mucho estilo, pues lució su ‘baby bump’ con increíbles outfits, justo como lo ha hecho también Rihanna durante su embarazo.

“El mundo no está listo para este gran regalo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Uno de los detalles más lindos que se ha visto en ambas siendo ‘amigas de embarazo’, fue cuando se les vio juntas en un supermercado comprando ropa para sus futuros bebés.

Sita y Rihanna siendo amix de embarazo es todo lo que está bien pic.twitter.com/I1VEtR1kpS — yaubitch (@YaubriCh) April 18, 2022

Entre las felicitaciones que recibió la modelo, diseñadora y DJ luego de dar a conocer la noticia por medio de sus fotos, se encuentran Chiara Ferragni, J Balvin, Rosalía, Naomi Campbell, Arón Piper, entre otros.

“Mi bebé boo”, escribió en las fotografías donde lució una boina de Moschino, un atrevido traje de red negro del diseñador Luis De Javier, quien también se ha encargado de vestir a Rosalía, y unas zapatillas negras de Loewe.

En otra serie de fotos, Sita Abellán presentó un lado más tierno sin dejar de ser atrevido con un extravagante look color lila de Chet Lo acompañado de un cinturón Chanel.

Sin duda tanto la artista de Barbados como la modelo española están viviendo uno de los momentos más felices y lo mejor es que se están acompañando en el proceso.

