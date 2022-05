Vero Díaz presentó ‘Mighty Nineties’, una colección inspirada en ‘The Nanny’ durante MBFWMx

La diseñadora mexicana experimentó en su nueva colección perteneciente a la temporada Otoño/Invierno 2022.

Entre brillos y estampados estridentes, Vero Díaz presentó su nueva colección Otoño/Invierno 2022 que lleva por nombre ‘Mighty Nineties’ con una inspiración muy peculiar y (como su nombre lo indica) noventera: La serie ‘The Nanny’ (’La Niñera’) cuya protagonista Fran Nine revolucionó el sentido de la moda de los 90.

‘Mighty Nineties’ conquistó la reciente edición de Mercedes Benz Fashion Week México desde un principio cuando la musa de Vero Díaz, Azul Guaita (protagonista de ‘Rebelde’) apareció luciendo un vestido rojo con plumas en la parte superior, camisa turtleneck por debajo, medias y cadenas para acentuar la cintura.

Entre minifaldas, lentejuelas, plumas, perlas, estampados arriesgados, medias y tacones, ‘Mighty Nineties’ se convirtió en una colección para recordar con la vista panorámica del hotel Sofitel Mexico City Reforma como fondo.

Vero Díaz dejó atrás el romanticismo que tanto la caracteriza para apostar por un aire más audaz que retoma la inspiración noventera pero también está pensada en la Gen Z que está regresando a los orígenes con una esencia especial.

Vero Díaz y su inspiración en The Nanny

A propósito, pudimos platicar con Vero Diaz luego del desfile para conocer un poco más de ‘Mighty Nineties’, su inspiración y más.

“Estamos inspirados en la serie ‘The Nanny’ que me recuerda a mi niñez, con mis hermanos que me decían ‘Fran Fine’ porque era una gritona demandante por aquí y por allá”, compartió la diseñadora mexicana.

Vero Díaz puntualizó el papel de Fran Drescher y su importancia para el mundo de la moda en los 90: “Ella es un icono de la moda, cada episodio era un look diferente y sobre todo inspirado en promover y mostrar, con cada look proponía algo, esa era su esencia”.

Sobre ‘Mighty Nineties’ confesó: “Cada uno de los looks fueron inspirado en ella y en lo que representaba como icono de la moda en la década de los 90, fue algo que me encantó, fue algo fuera de mi zona de confort, normalmente si tu ves mis colecciones soy muy romántica, uso mucho encaje”.

“Me da miedo salirme de mi zona de confort, me da miedo porque no sé que va a suceder pero sale y estoy muy satisfecha con el resultado. Es muy femenina por eso me sentí identificada con el tema de inspiración porque ella representaba a la mujer, lo que nosotros buscamos todo el tiempo”, agregó la diseñadora mexicana.

Azul Guaita fue la musa de Vero Díaz en el desfile de MBFWMx, y a propósito, la diseñadora comentó: “Nunca había tenido el honor de trabajar con ella como tal, cuando me dijeron que podía ser opción dije ‘wow, obvio, sin pensar’, nosotros como diseñadores obviamente queremos formar parte de estas nuevas generaciones porque al final van a ser tus propios clientes también”.

“Quiero mostrar que la ropa de Vero Díaz no solo es para las señoras sino para nuevas generaciones, eso también quise mostrar con esta colección, un Vero Díaz rejuvenecido, más actualizado. Ella es un amor, un encanto”, añadió.

¿Cómo fue la pandemia para Vero Díaz?

Además, uno de los propósitos de ‘Mighty Nineties’, de acuerdo a la diseñadora fue: “También hay que mostrar alegría, ya es momento de decir, ya quiero salir, ya quiero vestirme’. Lo cual nos llevó a preguntarle sobre cómo fue enfrentar el encierro y la pandemia en sí.

Vero Díaz lo describió como: “Un proceso de evolución como diseñadora, gracias a la pandemia desarrollamos bien nuestra línea de Bridal y nos enfocamos mucho en esa parte y fue lo que nos alzó y nos permitió estar hoy de pie. Yo siempre quise hacer Bridal, me da mucha satisfacción ver a las novias felices, eso es lo bueno que la pandemia me trajo”.

Y sobre el regreso de los desfiles presenciales, particularmente en MBFWMx: “Poder convivir, poder sentir esa pasarela llena de gente, esa emoción de tener un espectáculo lindo, ver la alegría de la gente arreglada, vestida, no estresada, ya lo extrañaba muchísimo. Esa adrenalina que tú sientes aquí, no la sientes en ningún lado”.

Además compartió: “Nosotros creamos mil cosas durante la pandemia sobretodo en temas digitales, fortalecimos nuestra propia empresa, trajimos a casa nuestro propio equipo digital para que todo se manejara interno y estando con una agencia independiente no podíamos estar con ese movimiento día a día”.

“Creamos nuestra propia app que conocerán próximamente, lo que yo pude darme cuenta en esta pandemia es que debíamos manejar el tema digital 100%”, también mencionó.

Con cerca de 14 ediciones en Mercedes Benz Fashion Week México, Vero Díaz señaló: “Siento que hemos evolucionado muchísimo, que hemos aprendido a apreciar el mercado de Fashion Week porque es muy diferente al mercado del Sureste, hemos balanceado la empresa teniendo nuestra línea ready-to-wear y también con nuestra línea de vestidos de noche, de novia que es más para el mercado que ya está enamorado de la marca. Ha sido una experiencia increíble”.

Y confesó: “Hasta el día de hoy me sigo poniendo nerviosa, mariposas en la panza antes de salir a una pasarela, cada edición es una perspectiva diferente”.

Vero Díaz es considerada como una de las diseñadoras mexicanas más importantes de la actualidad, con un alcance mundial que la ha llevado a mostrar su propuesta en diferentes países y consolidarse aún más en el mundo de la moda.

