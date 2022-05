Victoria’s Secret anuncia la integración de su primer embajador masculino

La firma de lencería apostó por una figura masculina para su línea ‘Pink’.

Victoria’s Secret, en su intento por mostrarse como una firma más diversa e inclusiva en el mundo de la moda, ha intentado cambiar su imagen de manera radical alejándose de la postura por la que fue conocida durante entre “tallas perfectas” y “rostros angelicales”.

Lo anterior debido a la decadencia que tuvo entre los años 2018 y 2019 con los movimientos como “#MeToo”, así como el impacto de otras marcas como ‘Savage x Fenty’ de Rihanna que comenzó con un desfile en el que no importaban las medidas, discapacidad o color de piel.

Después de separarse del grupo L Brands de Leslie Wexner, la marca ha tenido diversos cambios que han ido desde incluir a su primera modelo transgénero (Valentina Sampaio), a su primera modelo son Síndrome de Down (Sofia Jirau) e incluso sustituir a sus famosos ángeles por “mujeres inspiradoras”.

Con la misma línea, recientemente se anunció que Victoria’s Secret tendrá a su primer embajador masculino y se trata del actor Darren Barnet, conocido por su personaje de Paxton en la serie ‘Never Have I Ever’ de Netflix.

¿Victoria’s Secret tendrá ropa interior para hombre?

El anunció se hizo a partir de la cuenta de la línea ‘Pink’ de VS, con el siguiente mensaje:

“Alerta de noticias importantes‼️ ¡Nunca hemos estado tan emocionados de anunciar nuestra nueva asociación con @darrenbarnet! Como nuestro nuevo embajador, el actor, productor y estrella de Netflix ha estado ocupado seleccionando una colección de sus favoritos de PINK... ¡pero eso es solo el comienzo! Tenemos mucho más en la tienda, ¡así que estad atentos!”.

Mientras que en una segunda publicación, se notificó: “¡Los favoritos de Darren Barnet están aquí! 👏 Nos asociamos con el actor y productor para seleccionar una colección de los elementos esenciales sin género que le encantan en este momento (como este ‘fit’ que lleva puesto)... ¡cómpralos todos ahora en línea! @darrenbarnet”.

Sobre si VS apostará por ropa interior para hombre: No, lo cierto es que está nueva integración no es por esa razón sino porque se trata de una colección sin género que comprende desde bermudas, sudaderas, playeras y más para su línea juvenil ‘Pink’.

Por su parte, Darren Barnet se mostró entusiasmado por formar parte de Victoria’s Secret, a lo que publicó las fotografías oficiales acompañadas de un mensaje:

“¡Por fin puedo compartir la noticia! ¡Me siento honrado de unirme a @vspink como embajador de la marca! Ayudaré a lanzar nuevos estilos en su colección sin género y al mismo tiempo apoyaré sus iniciativas para empoderar a los adultos jóvenes y concienciar sobre la salud mental”.

“Estoy más que emocionado de compartir algunos de estos nuevos estilos, pero estoy aún más agradecido de poder ser parte de una buena causa. Desearía que la salud mental fuera más un enfoque cuando era adolescente y mi esperanza es que podamos llegar a esos adultos jóvenes que más necesitan ser escuchados y apoyados. ❤️ Estén atentos a las actualizaciones y vean la colección sin género en PINK.com”.

Esta nueva colección más allá de ser libre de género también se preocupa por la salud mental de todos aquellos a los que va dirigido.

