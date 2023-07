Durante años, el cliché del Día de San Valentín en el que las parejas caminan tomadas de la mano mientras disfrutan un helado, pasean en medio del parque y deleitan a extraños con los besos más apasionados, hace que aquellos que no tienen la suerte de haber encontrado el amor se conviertan en algo así como parias o zombies que no hacen más que quejarse de su mala suerte en el amor.

Sin embargo, esos solitarios que andan por la vida desganados mientras consideran si su existencia vale la pena. Nos cuestionamos si acaso hemos hecho algo mal y consideramos que, somos valientes al aceptar la vida que nos tocó, puesto que, sin pensarlo, nos damos cuenta de la profundidad que implica la soledad.

Muchas veces, todo está en nuestra mente. En realidad, la soltería está asociada con el desarrollo espiritual, no olvidamos que la meditación se hace en aislamiento, mientras el mundo transcurre y las grandes revelaciones aparecen. Nuestra creatividad y curiosidad por explorar el mundo aparecen y la genialidad se hace presente. Filósofos, escritores y mucho más personalidades vivieron eternamente solos. Van Gogh, Goethe o Newton, vivieron en soledad y no por gusto, sino por rechazo, mala suerte o gustos diferentes, sin embargo, ellos son ejemplos de artistas y científicos que desarrollaron todo su potencial en su soltería.



Tenemos miedo de estar solos tal vez porque hemos perdido la costumbre de conocernos y mostrar a los otros lo que somos. En la cultura, asociamos la soledad con la locura y la maldad. Estar solos nos hace víctimas de la sospecha y la desconfianza y sin querer, nos volvemos víctimas de nuestros sentimientos profundos que, por fin nos permiten conocernos sin quererlo. y pocas veces nos ponemos a pensar en los beneficios de la soledad son enormes.

Muchos estudios se han realizado entorno a este estado humano. La Universidad de Harvard asegura que la soledad permite consolidar nuestras memorias para lograr hacerlas más duraderas y precisas, al mismo tiempo que nos convertimos en seres más empáticos.Además, aseguran, puede fortalecer nuestro carácter e identidad, pues estar lejos de las personas, nos permiten reflexionar sobre nosotros, nuestra vida y nuestros logros. Nos permitimos conocernos y lograr hacer énfasis en las fallas que tenemos, por lo que también se puede convertir en un momento para reafirmar nuestras habilidades y lograr, en el futuro, hacer lazos sociales más saludables y fuertes. De este modo, nunca olvides que una dosis de soledad nunca es mala y que, en esos momentos, puedes disfrutarte más que nunca.

Te presentamos 14 canciones para esos momentos, y sobre todo, para que este 14 de febrero reconsideres tu soledad y la aceptes con orgullo.

‘Message in a Bottle’ – The Police

La historia de un náufrago que se ha resignado a estar solo y no necesitar amor. Envía botellas para obtener ayuda hasta que se da cuenta, que hay muchos más náufragos como él. “Seems I’m not alone at being alone”.

–

‘Nobody Home’ – Pink Floyd

Un muro que él mismo creó donde lo único que posee son sus cosas materiales, con un bloqueo del mundo real, un hombre con un aislamiento que al final, se vuelve insano pero, al menos, se tiene a él.

https://www.youtube.com/watch?v=JZkERB6dU_Y

–

Explodes – Kasabian

Esta canción, en forma de monólogo interior, habla sobre las dificultades de estar solo y los pensamientos siempre abundantes en un cerebro que lo único que hace es pensar. Sin embargo, a pesar de todo, se da cuenta que esa soledad es parte de su ser y por primera vez, deja de temerle a la oscuridad.

–

Alright- Supergrass

El himno de los adolescentes de los 90, ahora se convierte en la manera más optimista para decir lo bien que estamos. Somos jóvenes y es momento de disfrutar de las chicas, el alcohol y todo lo que podamos.

https://www.youtube.com/watch?v=fwjXgskUN50

–

Solitude Is Bliss – Tame Impala

La mejor canción para describir cómo nos deberíamos sentir realmente en soledad: “Space around me where my soul can breathe. I’ve got body that my mind can leave. Nothing else matters, I don’t care what I miss, Company’s okay, Solitude is bliss, There’s a party in my head and no one is invited”.

La soledad es felicidad y Tame Impala lo sabe, porque a veces está bien tener una fiesta en tu cabeza sin ningún invitado.

https://www.youtube.com/watch?v=vxvf7gR4-2M

–

Espacio – Café Tacvba

Darte cuenta de lo bello que es el mundo y la soledad no es fácil. Querer permanecer en un universo donde sólo estés tú, con nadie interrumpiendo, con ninguna mirada a tu alrededor, sólo tú y el espacio exterior, tal vez sea uno de los mejores sentimientos que puedes experimentar. “Estoy resplandeciendo en mi explosión, por un momento me olvidé de mí, y por un largo rato sentí calor”.



–

I Drink Alone – George Thorogood

¿Cuándo bebemos solos? Seguramente cuando el alcohol nos ha intoxicado más de lo que queremos aceptar, pero en esos momentos, es cuando verdaderamente nos descubrimos, cuando nada más importa más que lo graciosos que podemos ser cuando tambaleamos para llegar al espejo y al estar enfrente, lo único que hacemos es reír.

–

Thieves – She And Him

En el momento en el que te das cuenta que es mejor la soledad que estar con una persona con la que, sin remedio, no hay química. “And I know and you know too, A love like ours is terrible news”. Qué mejor que superar esa mala jugada del amor con la soledad irremediable después del fracaso.



–Time To Pretend – MGMT

La canción de motivación perfecta. Nunca es tarde para cumplir esos sueños que tenías de de adolescente en el que tu vida incluía acostarte con muchos, dejar la familia, ser libre y recorrer el mundo. Porque como dice MGMT, el amor debe ser olvidado y debemos disfrutar al máximo la vida.

–

Pink Moon – Nick Drake

Pink Moon, luna rosa que contempla todo y que es omnipresente, lista para mirarnos y lista para ser vista. La luna tal vez sea la única amante confiable y nosotros, vivamos enamorados de la eterna impresión inalcanzable que se encuentra en las alturas.

–

Delilah, Florence + The Machine

¿Qué necesitas para poder amar y perdonar a otros? Hacerlo primero contigo. Este tema de Florence + The Machine comienza así y, contando el desenlace de una relación, nos hace ver que nadie necesita de nadie para ser feliz y por supuesto, comenzar a ser libres. Tal vez nos duela mucho pero sabemos, que solos estamos mejor y podemos cumplir nuestras metas sin importar nada.

–

Lo que construimos se acabó – Natalia Lafourcade

A veces, estar con alguien se vuelve tan necesario que volvernos a encontrar en soledad es difícil, pero así como dice Natalia Lafourcade, esos recuerdos y buenos momentos nadie nos los quitará, porque “No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario yo te amé con todo el alma”, pero ahora es momento de estar solos.



–

I never say that I was deep – Jarvis Cocker



Si quieres decirle a alguien que su amor y tu pasión no van por el mismo camino, que te gusta tu soledad y te gusta divertirte con los momentos más íntimos, esta es la mejor canción para hacerlo.

–

Lonesome Town – Ricky Nelson



Lonesome Town, donde los amores y los corazones rotos yacen. En la ciudad donde están los sueños rotos y donde seguramente podrás aprender a olvidar.

***

Te puede interesar:

Canciones que se hicieron con el corazón roto

10 canciones que te harán llorar y sentirte mejor según la ciencia