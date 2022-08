29: La canción de Demi Lovato sobre la diferencia de edad con Wilmer Valderrama

Él era 12 años mayor y, ahora que ella tiene 29, le dedica una canción que cuestiona la relación entre un adulto de casi 30 y una adolescente.

Cuando Demi Lovato era menor de edad, tuvo una relación con el entonces actor de ‘That 70′s Show’ Wilmer Valderrama. Él tenía 29 años y ella 17. Estuvieron juntos durante seis años, se comprometieron y después anunciaron su rompimiento. Y aunque fueron vistos juntos después de eso y aparentemente siguieron siendo amigos, ella tiene una nueva canción que es un claro mensaje a su exnovio.

“29″ viene en su disco ‘HOLY FVCK’ y aborda la diferencia de edad entre ambos, cuando ella era una adolescente y él tenía casi 30 años. Demi Lovato dice que ahora ella tiene 29 y ve las cosas de forma distinta, se da cuenta de que la palabra “consentimiento” quizá no significó lo que ella creía en su momento y que ahora, a esa edad, jamás le pasaría por la mente salir con alguien de 17 años.

“Los números te decían que no lo hicieras, pero eso no te detuvo”, canta ella. “Veintinueve finalmente, gracioso, justo la edad que tú tenías, creí que era un sueño adolescente, solo una fantasía. Pero fue mía, ¿o fue tuya?”.

Letra de “29″ de Demi Lovato

Petal on the vine, too young to drink wine

Just five years a bleeder, student and a teacher

Far from innocent, what the fuck’s consent?

Numbers told you not to, but that didn’t stop you

Finally twenty-nine

Funny, just like you were at the time

Thought it was a teenage dream, just a fantasy

But was it yours or was it mine?

Seventeen, twenty-nine

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Seventeen, twenty-nine

Had me in your grip, went beautifully with

All my daddy issues and this shit continues

I see you’re quite the collector

Yeah, you’re twelve years her elder

Maybe now it doesn’t matter

But I know fucking better

Now I know fucking better ‘cause I’m

Finally twenty-nine

Funny, just like you were at the time

Thought it was a teenage dream just a fantasy

But was it yours or was it mine?

Seventeen, twenty-nine

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Seventeen, twenty-nine

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Seventeen, twenty-nine

Finally twenty-nine

Seventeen would never cross my mind

Thought it was a teenage dream, a fantasy

But it was yours, it wasn’t mine

Seventeen, twenty-nine

Letra de “29″ de Demi Lovato en español

Pétalo en la enredadera, demasiado joven para beber vino

Solo cinco años de sangrar, estudiante y maestro

Lejos de ser inocente, ¿qué demonios es el consentimiento?

Los números te decían que no lo hicieras, pero eso no te detuvo

Veintinueve finalmente

Gracioso, justo la edad que tú tenías

Creí que era un sueño adolescente, solo una fantasía

Pero fue mía, ¿o fue tuya?

Diecisiete, veintinueve

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Diecisiete, veintinueve

Me tenías bajo tu poder, iba muy bien con

Todos mis daddy issues y esta mi*rda sigue

Ya veo que eres todo un coleccionista

Sí, eres 12 años mayor que ella

Quizá ahora ya no importe

Pero ya sé mejor

Ya sé mucho mejor porque tengo

Veintinueve finalmente

Gracioso, justo la edad que tú tenías

Creí que era un sueño adolescente, solo una fantasía

Pero fue mía, ¿o fue tuya?

Diecisiete, veintinueve

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Diecisiete, veintinueve

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Diecisiete, veintinueve

Veintinueve finalmente

Alguien de 17 jamás me pasaría por la mente

Creí que era un sueño adolescente, solo una fantasía

Pero fue mía, ¿o fue tuya?

Diecisiete, veintinueve

