31 años de Los Amigos Invisibles y el motor no cesa

Entrevistamos a José Rafael Torres, mejor conocido como “Catire”, quien se ha desempeñado como bajista del combo venezolano, Los Amigos Invisibles, por más de 30 años

Con la premisa del lanzamiento de un nuevo disco de estudio que saldrá muy pronto del horno, José Rafael Torres, mejor conocido como “Catire”, quien se ha desempeñado como bajista del combo venezolano, Los Amigos Invisibles, por más de 30 años, charló con nosotros sobre su regreso a nuestro país, el cual tiene como marco, una presentación, el próximo 18 de junio en un recinto al sur de la Ciudad de México, además de su largo periodo de actividad en la industria musical. Acá les dejamos el resultado.

-Aunque formalmente editaron su primer trabajo discográfico en 1995, su carrera se remonta a 1991, ¿Cómo evalúas estos 31 como parte del grupo?

Catire: Bueno, empezamos seis amigos queriendo conseguir chicas y luego se convirtió en una chamba seria y en un estilo de vida. Ahorita, los tres que quedamos, queremos llevar el legado y seguir con el estandarte de “la marca”, porque la gente todavía lo aprecia, lo valora y a veces hasta la considera relevante; mientras la gente vaya a los conciertos y lo que hagamos tenga eco en ellos, ahí seguiremos. El espíritu de la música, es el mismo, las ganas de seguir creando, retándonos y sorprendernos, siguen igualitos que hace 30 años, solo que ahora estamos más gordos y feos (ríe).

-Háblame del resultado obtenido con “Eh, eh, oh, oh”, canción que hicieron con Silverio Lozada y C-Funk de Los Tetas, la cual ya tiene algunos meses fuera, pero sigue generando expectativas entre los fans.

Catire: ¡Esa canción todavía nos gusta mucho! Va a seguir siendo parte de nuestro repertorio, porque la vamos a incluir en el próximo disco; si todo sale bien, vamos a sacarlo éste verano; como por julio. Estamos ya casi terminándolo. “Eh, eh, oh, oh”, fue el primer single. Me parece que es una canción que la gente todavía no termina de descubrir, pero cuando la tocamos en vivo, se prenden muchísimo.

-Me gusta mucho como disco a disco, logran incorporar más elementos y matices pop experimentales (en el mejor sentido) , ¿Va de esto el nuevo disco?

Catire: Siempre tenemos presente que los Amigos, tenemos una marca y un sonido y de pronto tratamos de no escaparnos mucho de ahí, o sea, los elementos del Funk y los grooves latinos, el sentido del humor, las letras sexosas y el doble sentido, son elementos que siempre están, pero digamos que a nivel de grabación o del tipo de trabajo, experimentamos. Creo que en el disco que viene, hay unas exploraciones bien chéveres que, incluso son medio alternativas. Hay un nuevo sencillo que mezcla como house y techno, con tambores venezolanos, y que si la escuchas por encimita, dices bueno es otra canción de Los Amigos, pero si la escuchas a profundidad y con todos esos elemento, dices, ¡Wow, estos tipos están tratando de meterse en otras cosas! El disco que viene va cargado de eso.

-Regresan a la CDMX a tocar en un recinto un tanto inusual para una banda como ustedes, ¿Cómo se sienten al respecto?

Catire: Básicamente nosotros tenemos nuestro show cada año en México y este es el de 2022. Lo haremos en este lugar que se llama La Maraka, que entiendo, es de aforo moderado, y que es diferente a otros en los que solemos presentarnos. No siento que nos afecte tocar en un lugar pequeño o grande, al final lo que importa, es que la gente vaya y vea que a la banda, los motores todavía le roncan.

-Han colaborado con bastantes músico y cantantes mexicanos, ¿Tienen planeado algún featuring especial para este show?

Catire: De invitados no hemos pensado en nada. Desde que empezó todo esto de la reactivación del music business, hemos tenido la oportunidad de girar mucho por Estados Unidos, que se abrió primero, allá la gente ha estado como más relajada y lo que hemos sentido, es que la gente quiere regresar a la fiesta, con ganas de salir de esta etapa oscura pandémica y lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra chamba, tocar duro como lo hacemos en cada show, para que la gente salga súper contenta. Aunque ya hemos tocado en la Ciudad de México, esto es parte todavía del reencuentro post-pandemíco, queremos que la gente que asista, lo haga con mucha energía para disfrutarlo.

-Justamente al ser el suyo un show más energético, ¿Qué tanto cambia su propuesta escénica, al adaptarla a escenarios más íntimos?

Catire: Creo que cuando tocas en venues más pequeño, te sientes más cómodo, como en casa, pues, es más relajado todo. Cuando un show es más grande, todo cambia, hasta los nervios, que se incrementan. Si lo mantenemos chiquito, es casi como si fueras a tocar a la sala de tu casa y la banda está más cómoda, esa es la gran diferencia.

-Recientemente, David Byrne (Líder de Talking Heads), cumplió 70 años, ¿Qué recuerdos tienes de él, en la época en que los firmó para su sello, Luaka Bop?

Catire: Viviendo en Estados Unidos, aprendimos muchas cosas de los músicos en general, pero antes de establecernos, íbamos a la disquera en Nueva York y veíamos a David. Aprendimos de él que este trabajo, se trata de ser creativo y de estar aterrizado. David andaba (no sé si todavía lo haga) en bicicleta pa’ todos lados, en pantalones cortos y con su casco, así llegaba a los desayunos que organizaba la disquera para la banda, con una humildad que uno de pronto como latinoamericano, no experimenta, porque acá, apenas le tocas a 100 personas y ya te crees Bon Jovi. Por otro lado, también adquirimos esa conciencia de trabajo, porque David estaba todos los días en su taller, creando y esa era la chamba, esas dos cosas fueron para nosotros un aprendizaje como de universidad, porque gracias a ese pana, pudimos ver de cerca como es que se lleva este negocio con el arte y la vida del artista.

