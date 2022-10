5 canciones con una historia perturbadora para este Halloween

Tal vez las has escuchado o hasta cantado, pero quizá no sabías que esconden oscuras historias...

Halloween es una de las temporadas más esperadas del año y hasta me atrevería a decir que más que Navidad, pues es una época en la que tenemos la oportunidad de disfrazarnos de nuestros personajes favoritos o de cosas muy espeluznantes y creativas y además podemos comer muchos dulces y hasta ir a fiestas con los amigos para escuchar canciones halloweenescas.

Algunas de las canciones de Halloween que siempre se nos vienen a la mente son quizá Thriller de Michael Jackson, Ghostbusters o hasta la clásica ¿Qué monstruos son? para niños, sin embargo, hay temas que, aunque escuchemos o cantemos, no nos damos cuenta que esconden una historia perturbadora que pone la piel chinita a cualquiera y ‘pecan’ de oscuras. Y no, no solo son para las personas que se consideran dark, pues algunas de ellas como sus melodías son calmadas, tranquilas y sus letras son en inglés, muchas veces hay quienes ni se percatan lo que significa su letra.

¿Quieres saber cuáles son esas canciones oscuras que sí o sí asustan por sus letras e historias? Checa esta lista.

‘Black Sabbath’ de Black Sabbath

Escrita en 1969 y lanzada en el álbum debut de la banda, ‘Black Sabbath’ es una canción homónima del grupo que cuenta la historia de un encuentro con Satanás.

La canción fue inspirada por una experiencia que Geezer Butler tuvo con Ozzy Osbourne. Resulta que Butler pintó su departamento de color negro mate, colocó varios crucifijos invertidos y además puso muchas imágenes de Satanás en las paredes. Al parecer ambos tenían fascinación por esto, ya que Osbourne le regaló un libro de brujería a su compañero y cuando éste lo leyó, se durmió y luego despertó, dijo que vio una sombra grande de pie frente a su cama. En ente desapareció y el libro también de forma misteriosa.

‘Balada de Dwight Fry’ de Alice Cooper

Así como la escuchas tan calmada y relajada, esta canción guarda una oscura historia relacionada al ingreso de un hombre a un hospital psiquiátrico.

Ballad of Dwight Fry es también un tipo de homenaje al actor que interpretó a Renfield en la película original de Drácula.

La canción describe a un hombre internado en una institución que sería condenado a la silla eléctrica por realizar actos horribles.

‘Careful With That Axe, Eugene’ de Pink Floyd

Aunque esta pieza no tiene letra, sin duda deja claro lo que los integrantes de la banda quisieron plasmar, y es que su nombre lo dice todo.

‘Cuidado con esa hacha, Eugene’ fue un sencillo incluido en el cuarto álbum del grupo, ‘Ummagumma’ de 1969 en una versión en vivo. La versión de estudio se publicó en ‘Relics’, una recopilación de temas de Pink Floyd de 1971.

Uno de los aspectos más populares de la canción es que casi al final se escucha unas raras voces realizadas por Waters.

‘Simpatía por el diablo’ de Los Rolling Stones

Esta pegajosa canción que seguro has coreado una y otra vez en su momento fue muy polémica y por poco ‘cancelan’ a la banda por hablar del diablo. El sencillo fue incluido en el álbum ‘Beggars Banquet’ de 1968 y su letra habla sobre un hombre de dinero que presenció los trágicos momentos históricos como el asesinato de los Kennedy, la crucifixión de Cristo, la masacre de la familia imperial rusa y las cruzadas.

¿Y quién era ese hombre? Al terminar la canción se escucha que lo llames Lucifer.

‘Psycho Killer’ de Talking Heads

Este clásico del new wave es otro que gracias a sus melodías alegres deja pasar un poco la perturbadora letra, la cual describe los pensamientos de un psicópata como cuando está nervioso, tenso y hasta no puede dormir por lo que ha cometido.

Ahora ya tienes varias opciones para tu play list, así que prepárate para Halloween.

