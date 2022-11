9 canciones aterradoras que asustan hasta a los más metaleros

Todos son muy valientes hasta que escuchan la canción de Tool sobre extraterrestres.

En 1970, Black Sabbath lanzó un disco homónimo que horrorizó a mucha gente (para bien). ‘Black Sabbath’ es una de las obras maestras de la banda que reunió todo aquello que causaba terror en los años 70: ocultismo, frases satánicas como “my name is Lucifer, please take my hand”, heavy metal y notas musicales que juntas creaban el tritono del diablo. Escuchar ese disco en la noche, con su introducción de “Black Sabbath”, en la oscuridad de tu recámara, era una de las actividades más aterradoras antes de que existiera el Internet (o al menos eso es lo que nos han contado quienes ya habían nacido y escucharon sus viniles a la luz de las velas).

Como “Black Sabbath” hay otras canciones que asustan y aquí tenemos una lista de esas que no querrás escuchar a solas ni en la noche (A menos que eso sea lo tuyo, ¿verdad?):

1. “Danse Macabre” - Celtic Frost

Empieza con jadeos rítmicos que se van convirtiendo en quejidos y después en gritos, como la música que acompañaría un ritual satánico (o el episodio de Bob Esponja en el que tienen una epifanía cuando descubren el fuego). A nadie le va a hacer gracia si la pones en una reunión familiar:

2. “Buried Alive” - Venom

Este es un escenario de pesadilla para todos: estar muerto, pero vivo, despierto pero dormido. Como en el relato de Edgar Allan Poe ‘Enterrado vivo’, es la descripción de un escenario en el que una persona es introducida en un ataúd y, conforme baja dentro del féretro, grita y pide ayuda... pero nadie escucha.

3. “Portrait of a Headless Man” - Septicflesh

Como su nombre lo dice, es el retrato de un hombre sin cabeza. Guitarrazos sabrosos para criticar el estado actual del mundo, donde los “predicadores psicóticos” nos controlan.

4. “Faaip de Oiad” - Tool

Si te dan miedo los extraterrestres, no escuches esta canción. Es como escuchar la declaración de un antiguo empleado del Área 51, que se cuela en una grabación entre percusiones, con una voz cada vez más angustiosa y música ominosa que abona a la tensión. Ahí revela que los aliens se infiltraron en la milicia y “quieren esos centros altamente poblados ‘borrados’ para que los pocos que queden puedan vivir cómodamente”.

5. “The Mincer” - King Crimson

Crimson tiene muchas canciones aterradoras (a mí, por ejemplo, por alguna razón me daba miedo escuchar el intro robótico de “Level 5″ con los audífonos puestos, en la noche). Sobre “The Mincer” se dice que tiene que ver con una época en la que Robert Fripp experimentaba pensamientos “extraños”, y nada más extraño que las voces que entran a mitad de la canción recordándote que estás “all alone”.

6. “An Echo, A Stain” - Björk

Esto no es metal, pero Björk puede llegar a ser muy, muy dark. Y esta canción nos daba miedo a muchos que aún éramos menores de edad cuando ‘Vespertine’ salió:

7. “Guts of a Virgin” - Painkiller

Cuando los papás dicen que una canción son “puros gritos”, en realidad se refieren a esto:

8. Iron Maiden - “Fear of the Dark”

No es que la canción asuste, pero ese sentimiento de que hay alguien siempre ahí, observando desde las sombras, es universal.

9. “Black Sabbath” - Black Sabbath

Como ya dijimos, esta canción da miedo y sobre todo si es la primera vez que escuchas a Black Sabbath y no sabes qué esperar. “Black Sabbath” inicia con un riff de tintes diabólicos y abre paso a la confundida voz de Ozzy Osbourne, que describe una figura fantasmagórica: “¿Qué es esto que se posa frente a mí? Una figura de negro que me señala, me doy la vuelta y echo a correr, pero descubro que soy yo el elegido, ¡oh no!”. Luego Satanás sonríe, mientras las llamas del infierno se elevan cada vez más, mientras la gente corre despavorida.

