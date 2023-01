Actor de ‘Rebelde’ critica el regreso de la banda a los escenarios y los llama ‘egocéntricos’

Actor de ‘Rebelde’ critica regreso de RBD a los escenarios y los fanáticos se le fueron encima.

Actor de ‘Rebelde’ critica regreso de RBD a los escenarios, aunque al resto del mundo esta noticia nos tenga muy emocionados. Y es que la fiebre del Elite Way School no ha desaparecido, pues luego de que los integrantes de una de las agrupaciones juveniles más exitosas de América Latina anunciaran su reencuentro, las corbatas rojas volvieron a ponerse de moda, pues para los fans hubo más de quince años de espera para que el sueño se hiciera realidad.

Sin duda, se trató de una noticia que puso felices a casi todos, ya que hubo personas que criticaron el regreso de RBD, incluso muchos lo llamaron innecesario, entre ellos, el actor y músico Ronald Duarte.

Actor de Rebelde critica regreso de RBD a los escenarios

Ronald Duarte, que seguro lo recuerdas mejor por interpretar a Jack Lizaldi, alumno de EWS que siempre estaba haciendo bromas y acosando a las estudiantes, expresó su inconformismo por el reencuentro de sus excompañeros de telenovela.

A través de su cuenta de Instagram, el artista expresó que, pese a que siempre evita hablar de cosas del pasado, acepta que le fue incómoda la notica de que los integrantes de RBD realizaran la mayoría de conciertos en Estados Unidos.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mamad4 que Latino América y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen…”, escribió el famoso.

Y es que esta indirecta fue luego de que los fanáticos reclamaran a la banda mexicana por agenda pocos conciertos en Latinoamérica y muchos más en Estados Unidos, incluso los usuarios protestaron y expresaron su inconformidad a través de redes sociales.

“Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”, finalizó.

Posteriormente, Ronald compartió un meme en el que se puede ver un nopal con una gorra, con la descripción: I don’t speak Spanish, bro. Y el famosos lo complementó con “Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

Hasta ahora ninguno de los integrantes de la agrupación se ha pronunciado antes las críticas de su excompañero.

Qué pasó con Ronald Duarte luego de RBD

Donald Duarte dejó la actuación para dedicarse a la música, actualmente es integrante de Me the Machine, un grupo de Apocalyptic pop y al parecer le ve muy bien dentro de la industria. El actor mexicano vive ahora en Los Ángeles y cuenta con más de 21 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

