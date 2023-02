Adele y Ed Sheeran le hicieron el feo al rey Carlos y no participarán en su coronación

El equipo real asegura que el rey Carlos está decepcionado de que los artistas se negaran a su invitación.

Adele y Ed Sheeran rechazan participar en la coronación del rey Carlos III y es que la realeza británica está en la búsqueda de los músicos que serán parte del evento más grande de todo Reino Unido, que no se ve desde hace siete décadas. El hijo mayor de la reina Isabel está a punto de vivir la esperada ceremonia de coronación a poco menos de un año de la muerte de su madre, por lo que el equipo real pretende reunir a las mejores estrellas británicas para que hagan acto de presencia.

Al tratarse de un evento sumamente importante, ¿quién podría decirle que no al rey Carlos?, y quizá pienses que no hay respuesta… pero sí la hay, pues Ed Sheeran y Adele estaban en la lista de invitados especiales, sin embargo, ellos se negaron.

Adele y Ed Sheeran rechazan participar en la coronación del rey Carlos III

El nuevo monarca del Reino Unido se encargó de enlistar a varios de los artistas que le gustaría ver el día de su coronación, sin embargo, parece que se está llevando una gran decepción, pues dos de sus opciones se han negado a participar en dicho evento.

De acuerdo con el diario británico The Mail on Sunday, el equipo del rey Carlos les pidió a Adele y Ed Sheeran que fueran parte de las actuaciones de la coronación, sin embargo, ambos aseguraron que estarían ocupados ese día.

Pese a que Ed Sheeran fue parte del Jubileo de Platino de la reina Isabel en junio de 2022, el cantante no podrá acudir a la coronación porque tiene una actuación en Texas un día anterior, mientras que Adele simplemente dijo que no.

El evento se llevará a cabo el 7 de mayo, un día después de la coronación del Rey en la Abadía de Westminster y será transmitido por la BBC.

“El Rey ha sugerido a varias personas a las que le gustaría actuar y Adele y Ed estaban en esa lista. Estaba muy interesado en que fueran parte del concierto. Se creó un equipo para que el talento se inscribiera, por lo que se acercaron a los dos, pero obtuvieron respuestas que decían que no estaban disponibles, lo cual fue una gran decepción”.

¿Harry Styles como tercera opción?

Recientemente, el Palacio de Buckingham compartió una playlist en Spotify con las canciones preferidas del rey Carlos, entre éstas estaban temas de The Beatles, Queen, Coldplay, Spice Girls, Adele y, por supuesto, Harry Styles, entre otros. Por lo que, tras el rechazo de ambos artistas ya mencionados, el monarca contempla al solista británico y espera que no se niegue su invitación, ya que se trata de uno de los mejores artistas de la actualidad… aunque su participación no ha sido confirmada.

El cronograma de la coronación del rey Carlos III y Camila

El magno evento tendrá duración de res días y se llevará de la siguiente manera:

Sábado 6 de mayo: se realizará la ceremonia de coronación en la abadía de Westminster, Londres.

Domingo 7 de mayo: habrá un espectacular concierto de coronación en el castillo de Windsor con proyecciones, láseres, pantallas de drones e iluminaciones.

Lunes 8 de mayo: día feriado en honor a la coronación.

Hasta ahora aún faltan varios artistas por confirmar su participación en la coronación del rey Carlos, sin embargo, muchos fans esperan que el ganador del Grammy 2023 sea parte del evento.

