Universidad lanza curso sobre ‘All Too Well’; ni los más fans de Taylor aprobarían tan fácil

¡Atención, Swifties!

Si eres Swiftie y no tienes duda de que sabes todo sobre la cantante, existe el curso perfecto para ti, pues una prestigiosa universidad lanzó una materia dedicada a ‘All Too Well’ de Taylor Swift y no hay manera de que la repruebes, ¿o sí?

‘All Too Well’ tiene una gran historia de desamor sobre Jake Gyllenhaal, quien mantuvo una relación con Taylor Swift en 2011, y también un desborde de emociones que la ruptura provocó en la cantante.

Cuando la canción fue lanzada en 2012, fue inevitable que los escucha no se dieran cuenta de que la indirecta era para el actor, pero fue hasta 2021 que disfrutaron la confirmación, cuando Taylor Swift lanzó un cortometraje con la versión extendida de ‘All Too Well’, con protagonistas sumamente parecidos a la expareja. Y seguro que eso también se ve en el curso… o no.

‘All Too Well’ de Taylor Swift está en un plan de estudios de Universidad

Tal cual, se trata de un curso llamado ‘All Too Well (Ten Week Version)’ e incluye un análisis a profundidad sobre la letra y producción de la cantante de 33 años, que fue todo un éxito tanto en 2012 como en 2021 con su versión extendida de 10 minutos.

Esta especialidad forma parte de los cursos ITALIC 99 de la Universidad de Stanford, que ofrecen a los estudiantes una introducción de los temas enseñados por exalumnos del programa, de acuerdo con las publicaciones de la institución a través de su página web.

Cada trimestre, la Universidad de Stanford ofrece cursos únicos, dirigidos por estudiantes que se centran en el aprendizaje práctico, han incluido temas como bocetos de viajes, acuarela, composición musical, actuación de improvisación, animación y arte digital, entre otros.

No es la primera vez que Taylor Swift es objeto de estudio

Como Harry Styles, Taylor Swift también tuvo su propio curso en el Instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York, donde se impartía literalmente una clase sobre la cantante, su vida, trayectoria, hobbies y vida sentimental.

Por otro lado, la Universidad de Texas, Austin, anunció que ellos también ofrecían un curso llamado The Taylor Swift Songbook, como parte de su programa de honores en artes liberales, para que los alumnos pudieran estudiar las letras de la cantante junto con otras obras literarias.

Asimismo, los estudios sobre Tay han llegado hasta Canadá, pues la Universidad de Queen en Kingston, tiene un curso sobre ‘Legado literario de Taylor Swift’ y es parte de su programa de Estudios Culturales.

Al parecer Taylor Swift es toda una inspiración en las artes y nos encanta. Así sí se nos antoja estudiar.

