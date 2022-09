“Ancestress”, la canción con la que Björk recuerda a su mamá

“¿Cómo pretenden liberar el espíritu en un ambiente tan claustrofóbico como una iglesia?”: Björk explica cómo nació la canción después del funeral de su madre.

Hildur Rúna Hauksdóttir murió en 2018 a los 72 años. Ella fue la mamá de Björk y dejó en ella un profundo vacío, además de nuevas reflexiones sobre la vida, la muerte y la forma en la que hijas e hijos recuerdan a sus madres, desde su punto de vista y a su manera. En su nuevo disco, ‘Fossora’, la compositora y cantante dedica dos temas a ella y en este, “Ancestress”, hace un repaso de su vida: desde que era una niña hasta su partida.

Björk escribió “Ancestress” después del funeral de su madre, en algo que llama una “reacción común en los músicos”: la necesidad de crear y contar su propia versión de la historia de una persona. Por una parte están los homenajes que se realizan fríamente dentro de una iglesia, en un ambiente que no necesariamente representa a la persona fallecida. Del otro lado está el testimonio de sus hijas e hijos que, como Björk, pueden usar el arte como una forma de homenajear y decir adiós.

“Esta canción es una carta para mi madre, su historia desde mi punto de vista”, escribe. “Está escrita en orden cronológico, el primer verso es mi infancia. Solo recientemente descubrí que esta canción está probablemente inspirada por una canción islandesa, “Grafskrift”, que es de alguna forma una manera muy directa y patriarcal de rememorar la vida de una persona.

Quizá quería abordar esto de una forma más femenina. Su historia biológica y emocional. No sus profesiones, parejas o fechas de nacimiento y muerte.

Estoy muy agradecida con mi hijo, Sindri Eldon, por componer y cantar en los versos, pues tiene una voz exquisita y era muy cercano a ella. Por 20 años no he podido asistir a funerales, pues algo en ellos impactaba en mí de forma negativa. Quizá gran parte de eso es que, después de vivir una vida de cientos de conciertos, probablemente tengo ideas muy arraigadas sobre cómo debe ser un ritual.

Qué clase de sonidos, estructuras musicales, palabras. Y me tomó todo este tiempo descubrir que, para mí, los funerales deben ser en el exterior. Quizá lo que más me ofendía es cómo pretenden liberar el espíritu en un ambiente tan claustrofóbico como una iglesia. Cuando el alma se libera tiene que estar afuera, de manera que haya lugar para lo enorme que se vuelve cuando se fusiona con los elementos”.

Letra de “Ancestress” de Björk

My skull is my cathedral

Where this matrimort takes place

When i was a girl she sang for me

In falsetto, lullabies with sincerity

I thank her for her integrity

My ancestress’s clock is ticking

Her once vibrant rebellion is fading

I am her hopekeeper

I make sure hope is there at all times

My ancestress has left all manners

Her pulsating skin rebelling

The doctors she despised

Placed a pacemaker inside her

When you’re out of time

How you look back changes

Did you punish us for leaving ?

Are you sure we hurt you

Was it just not “living” ?

She has idiosyncratic sense of rhythm

Dyslexia, the ultimate freeform

She invents words and adds syllables

Handwriting, language all her own

I don’t have that story in my mouth

When you die, you bring with you

What you’ve given

The machine of her breathed all night

While she rested

Revealed her resilience

And then it didn’t

You see with your own eyes

But hear with your mother’s

There’s fear of being absorbed by the other

By now we share the same flesh

As much as i tried to escape it

This is no mediocre debris

My ancestress

This is the odour of our final parting

Those have been the perfumes of separation

For centuries

Ancestress!

Nature wrote this psalm

It expands this realm

Translucent skin

Let go of a cold palm

Embalmed