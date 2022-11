Andy Taylor de Duran Duran revela en una carta que tiene cáncer en etapa 4

El guitarrista original de Duran Duran no pudo estar presente durante su incursión en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Explicó en una carta que tiene un avanzado cáncer de próstata.

El sábado 5 de noviembre, la legendaria banda Duran Duran fue incluida por fin en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Son parte de la historia de la música británica, uno de los grupos de pop más reconocidos y famosos y representantes del new romantic de los 80. Sin embargo, uno de sus miembros fundadores, Andy Taylor, no pudo estar presente para ser parte del reconocimiento junto con sus compañeros. El guitarrista reveló que tiene cáncer de próstata en etapa 4.

“Andy Taylor, quien fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll con Duran Duran esta noche en Los Angeles, no pudo asistir a la ceremonia debido a su enfermedad. La banda reconoció su ausencia leyendo fragmentos de una carta que él escribió para conmemorar la ocasión”.

Simon Le Bon leyó en la ceremonia parte del mensaje de Andy Taylor, donde quiere compartir parte del éxito de Duran Duran y también lo que ha sucedido con su salud durante los últimos años (puedes leerlo íntegro aquí):

“Queridos Simon, John, Roger, Nick, mis compañeros colegas y compatriotas. Quería enviar una carta personal para expresarles mi máximo respeto por lo que ha sido una carrera fenomenal, y también para compartir lo que ha pasado conmigo”, escribió. “Ha sido un honor absoluto ser nominado e inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll. No hay nada que se le acerque a eso. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y la forma en que (Duran Duran) ha continuado. Como guitarrista de una banda de progresivo de la época de los sintetizadores a inicios de los 80, desde el día en que conocí a Nick, Simon y Roger ellos realmente valoraron le contribución de un malcriado ruidoso del norte. Todos crecimos escuchando los mismos discos y vinilos en vivo, desde David Bowie hasta Roxy Music, The Sex Pistols y por supuesto CHIC”.

Andy Taylor agradeció a sus compañeros músicos, a su familia y amigos. Y continuó explicando la razón por la que no había podido asistir a un evento tan importante en su vida: “Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastático en etapa 4. Muchas familias han vivido el lento desgaste de esta enfermedad y por supuesto no somos diferentes, así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia con una profunda humildad hacia la banda, los más grandes fans que una banda podría tener y este grupo excepcional”.

Taylor explicó que, aunque su condición actual no pone en riesgo su vida, no hay cura. “Me siento muy triste y decepcionado de no poder estar ahí. No duden que estaba muy emocionado por todo esto, incluso compré una nueva guitarra con el esencial whammy”.

