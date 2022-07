Entre abucheos y covers: 60 años del primer concierto de The Rolling Stones

Hace seis décadas, la legendaria banda se presentó por primera vez en Londres.

The Rolling Stones es una de las agrupaciones más importantes que “la invasión británica” dio al mundo. Durante toda su carrera han acumulado un sinfín de éxitos entre los que destacan Satisfaction, Sympathy For The Devil, Paint it Black, Angie, Miss You, entre muchos otros.

Aunque llevan décadas como sus “Satánicas majestades”, al principio como toda banda, pasaron momentos complicados, y su debut en los escenarios no fue para nada exitoso.

Fue el 12 de julio de 1962 cuando Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Dick Taylor, Ian Stewart y Mick Avory, se presentaron por primera vez bajo el nombre de The Rolling Stones, en el Marquee Club, ubicado en Oxford Street en Londres.

Esa noche aún no tocó con ellos legendario baterista Charlie Watts, pero fue a raíz de esa presentación que conoció a los músicos que serían sus compañeros hasta el día de su muerte.

El Marquee Club no era un bar en donde se tocara rock and roll, ya que era un lugar especializado en jazz, por lo que esa noche, la agrupación británica tocó puros covers de ese género.

Debido a que eran completamente desconocidos, los historiadores aseguran que como en cualquier presentación de una banda amateur, personas en el público los abuchearon, ya que querían ver a los músicos estelares que se presentarían ese día.

Kansas City, Baby What’s Wrong, Confessin the Blues, Bright Lights, Big City, Dust My Broom, Down the Road Apiece y I’m a Love You, fueron algunos de los covers de sus artistas favoritos que tocaron esa noche.

La oportunidad para que debutaran, se dio ya que Jagger y Richards eran clientes de este bar y el establecimiento necesitaba una agrupación que se presentara esa noche, para poder mandarla a su banda estelar Blues Incorporated, a una grabación que tenían en la radio.

Ante esta situación, Jagger y compañía se apresuraron y decidieron nombrarse como The Rolling Stones, esto en honor a su ídolo Muddy Waters.









