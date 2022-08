Arctic Monkeys y el setlist con el que regresaron a los escenarios

La banda británica ofreció su primer concierto después de estar ausentes desde 2019.

Arctic Monkeys es una de las agrupaciones más queridas en México, por lo que su regreso a los escenarios es una de las noticias que más nos emocionan a los fans que ansiamos que llegue noviembre para verlos en el escenario del Corona Capital 2022.

Hay que recordar que en 2019 la banda conformada por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley volvió a nuestro país para promocionar el Tranquility Base Hotel & Casino, uno de los álbumes más polémicos de su trayectoria, ya que presentaron un trabajo alejado de lo que estamos acostumbrados.

Sin importar los comentarios, el Foro Sol se llenó en esa ocasión, por lo que la noticia de que tras dos años de pandemia, regresaban en una gira mundial, fue uno de los anuncios que más causaron revuelo.

Arctic Monkeys regresa a los escenarios

Fue este 9 de agosto en el Zorlu Center PSM de Estambul, Turquía que la banda británica comenzó su esperado tour. Como banda telonera eligieron a Inhaler, una agrupación que también estará en el CC 2022.

Los fans turcos fueron los suertudos de disfrutar del setlist que sin duda es increíble, ya que tiene sus más grandes éxitos, así como rolas del aclamado Humbug como “Potion Approaching” –que no tocaban en vivo desde 2011. Así como del Favourite Worst Nightmare como Brianstorm.

Arctic abrió su presentación con uno de sus hits más famosos: Do I Wanna know y de ahí se siguieron con más éxitos del AM.

Además para los fans que los han seguido desde el inicio de su carrera, es una satisfacción que hayan incluido canciones que todos amamos como 505, Cornerstone, I Bet You Look Good on the Dancefloor, entre otras.

Los fans inundaron las redes con los videos de la presentación y la euforia se hizo presente entre los asistentes que abarrotaron el recinto.

#artcicmonkeys Arctic Monkeys yeniden sahnede. 4 yıl aradan sonra. Ve İstanbul'da, turnenin ilk bacağında! pic.twitter.com/HXLXfDvH76 — Vedat Cankilic (@vcankilic) August 9, 2022

Setlist Arctic Monkeys en Turquía

Do I Wanna Know?

Brianstorm

Snap Out of It

Crying Lightning

Teddy Picker

Potion Approaching

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Tranquillity Base Hotel + Casino (Extended intro)

Arabella

Fireside

Pretty Visitors

Library Pictures

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

The View From the Afternoon

Do Me a Favour

One Point Perspective

One for the Road

505

Encore:

Cornerstone

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?

Mi momento favorito del concierto de arctic monkeys, me encanta como se escuchó fireside con el estilo actual ✨✨ pic.twitter.com/ZazydhWiNT — 🔥 Fire 🔥 (@Fiiremonky) August 9, 2022













