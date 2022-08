‘August’, la canción de Taylor Swift para recordar a tu aventura amorosa de verano

“Agosto se deslizó en un momento en el tiempo porque nunca fuiste mío”.

Taylor Swift es reconocida como una de las cantautoras más importantes de nuestros tiempos, lo cual es respaldado por diversos premios y éxitos que han trascendido en la música, principalmente por sus narrativas de amor y desamor que caracterizan cada una de sus canciones.

Las que comenzaron como simples cartas en las que Taylor Swift contaba sus experiencias adolescentes, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en reconocidas canciones que identificaron a miles de personas en el mundo, he ahí la influencia de la cantante originaria de Pensilvania.

Entres sus más de 200 canciones escritas desde 2004 y oficialmente develadas, hay una en especial que recientemente se hizo tendencia desde los últimos días de julio y primeros de agosto, se trata del tema ‘August’, el cual forma parte de su octavo disco de estudio ‘folklore’ lanzado en 2020.

¿Por qué ‘August’ de Taylor Swift es tendencia?

Recientemente, la canción ‘August’ de Taylor Swift que forma parte del disco ‘folklore’ de 2020 ha abierto la conversación en redes sociales, pues ésta está directamente vinculada con el mes en curso, además de que su letra narra la historia de un amor fugaz de verano ligado con un triángulo amoroso, con el que muchos usuarios se han sentido identificados.

Cabe resaltar que ‘August’ no se ha hecho tendencia por recientemente recibir algún premio o por el estreno de un videoclip (que muchos fans se quedaron con las ganas de ver), de hecho, su única presentación en vivo hasta el momento, fue en durante el performance de Taylor Swift en los Grammy de 2021, en donde interpretó un remix de las canciones ‘Cardigan’, ‘August’ y ‘Willow’.

Historia de ‘August’ de Taylor Swift

‘August’ no es una canción basada en hechos reales (como acostumbra TayTay) aunque sí está inspirada en alguna experiencia real, de hecho, ésta viene de la propia imaginación de Taylor Swift, quien en su mente creó un triángulo amoroso que denominó ‘Teenage Love Triangle’ que entrelaza las canciones ‘Cardigan’, ‘August’ y ‘Betty’ protagonizada por tres personajes: Betty, James e Inez (los nombres son inspirados por las hijas de Blake Lively y Ryan Reynolds).

De acuerdo a la propia Taylor Swift, en ‘folklore’: “Una cosa que hice a propósito en este álbum fue poner los huevos de Pascua en las letras, más que solo en los videos. Creé arcos de personajes y temas recurrentes que trazan quién está cantando sobre quién”.

“Hay una colección de 3 canciones a las que me refiero como The Teenage Love Triangle. Estas 3 canciones exploran un triángulo amoroso desde las perspectivas de las 3 personas en diferentes momentos de sus vidas”, agregó en una conversación que tuvo con sus fans.

The Teenage Love Triangle de Taylor Swift

The Teenage Love Triangle narra la historia de una infidelidad. En éste James engaña a Betty con Inez, un love affair de verano. Cada canción está entrelazada, contando las tres perspectivas diferentes de los personajes.

‘Betty’ es la explicación de James a Betty sobre su infidelidad, en la que le pide disculpas por la aventura que tuvo con Inez en el verano: “Oíste los rumores por Inez, no puedes creer ni una palabra de lo que dice la mayoría de las veces, pero esta vez fue verdad, la peor cosa que hice fue lo que te hice”.

En ‘Cardigan’, Betty le hace saber a James lo mucho que le dolió que la engañara con Inez y todo lo que perdió por su aventura amorosa: “Sabía que te maldeciría por mucho tiempo, persiguiendo sombras en la linea de comestibles, sabía que me extrañarías una vez que la emoción expirara”.

Por último, en ‘August’, Inez relata que ella sí se enamoró de James y lo mucho que le dolió aquel romance, a pesar de saber que nunca fue suyo: “Pero puedo vernos perdiendo la memoria, agosto se deslizó en un momento en el tiempo porque nunca fuiste mío, y puedo vernos retorcidos en las sábanas, agosto sorbió como una botella de vino porque nunca fuiste mío”.

En la introducción de ‘folklore’, Taylor Swift señala: “Las líneas entre la fantasía y la realidad se difuminan y los límites entre la verdad y la ficción se vuelven casi imperceptibles”, eso es justo lo que pasa con ‘August’, la fantasía de la cantautora se convirtió en una historia que identificó a miles, la canción remonta al octavo mes del año entre noches calurosas y días inciertos entre sol y lluvia, esos romances de verano que se quedaron en un “casi algo” antes de regresar a la escuela (o no).

Letra de ‘August’ de Taylor Swift

Salt air

And the rust on your door

I never needed anything more

Whispers

Of “Are you sure?”

”Never have I ever before”





But I can see us

Lost in the memory

August slipped away into a moment in time’

Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away

Like a bottle of wine’

Cause you were never mine





Your back

Beneath the sun

Wishing I could write my name on it

Will you call when you’re back at school?

I remember thinking I had you





But I can see us

Lost in the memory

August slipped away into a moment in time’

Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away

Like a bottle of wine’

Cause you were never mine





Back when we were still changing for the better

Wanting was enough

For me, it was enough

To live for the hope of it all

Cancel plans just in case you’d call

And say “Meet me behind the mall”

So much for summer love, and saying “Us”

‘Cause you weren’t mine to lose

You weren’t mine to lose

No





But I can see us

Lost in the memory

August slipped away into a moment in time’

Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away

Like a bottle of wine

’Cause you were never mine, mine





’Cause you were never mine

Never mine

Do you remember?

Remember when I pulled up

And said “Get in the car”

And then canceled my plans

Just in case you’d call

Back when I was living for the hope of it all

For the hope of it all

”Meet me behind the mall”





(Remember when I pulled up)

(And said “Get in the car”)

(And then canceled my plans)(

Just in case you’d call)

(Back when I was living for the hope of it all)

(For the hope of it all)

(“Meet me behind the mall”)





Remember when I pulled up

And said “Get in the car”

And then canceled my plans

Just in case you’d call

Back when I was living for the hope of it all

(For the hope of it all)

For the hope of it all

For the hope of it all

For the hope of it all

For the hope of it all

Traducción al español ‘August’ de Taylor Swift

Aire salado

Y el óxido en tu puerta

Nunca necesité nada más

Susurros

De “¿Estás seguro?”

”Nunca lo he hecho antes”





Pero puedo vernos

Perdiendo la memoria

Agosto se deslizó en un momento en el tiempo

Porque nunca fuiste mío

Y puedo vernos retorcidos en las sábanas

Agosto sorbió

Como una botella de vino

Porque nunca fuiste mío





Tu espalda

Debajo del sol

Deseando poder escribir mi nombre en él

¿Llamarás cuando vuelvas a la escuela?

Recuerdo haber pensado que te tenía

Pero puedo vernos

Perdiendo la memoria

Agosto se deslizó en un momento en el tiempo

Porque nunca fuiste

mío





Y puedo vernos retorcidos en las sábanas

Agosto sorbió

Como una botella de vino

Porque nunca fuiste mío





Cuando todavía estábamos cambiando para mejor

Querer era suficiente

Para mi fue suficiente

Vivir por la esperanza de todo

Cancele los planes en caso de que llamaras

Y dije “Encuéntrame detrás del centro comercial”

Demasiado para el amor de verano, y decir “Nosotros”

Porque no eras mío para perderte

No eras mío para perderte

No





Pero puedo vernos

Perdiendo la memoria

Agosto se deslizó en un momento en el tiempo

Porque nunca fuiste mío

Y puedo vernos retorcidos en las sábanas

Agosto sorbió

Como una botella de vino

Porque nunca fuiste mío





Porque nunca fuiste mío

Nunca mío

¿Te acuerdas?

Recuerda cuando me detuve

Y dije “Sube al auto”

Y luego cancelé mis planes

Por si acaso llamabas

Cuando vivía con la esperanza de todo

Con la esperanza de todo

”Encuentrame detrás del centro comercial”





(Recuerda cuando me detuve)

(Y dije “Sube al auto”)

(Y luego cancelé mis planes)

(Por si acaso llamabas)

(Cuando vivía con la esperanza de todo)

(Con la esperanza de todo)

(“Encuentrame detrás del centro comercial”)





Recuerda cuando me detuve

Y dije “Sube al auto”

Y luego cancelé mis planes

Por si acaso llamabas

Cuando vivía con la esperanza de todo

(Con la esperanza de todo)

Con la esperanza de todo

Con la esperanza de todo

Con la esperanza de todo

Con la esperanza de todo

‘August’, a pesar de no ser un sencillo de ‘folklore’ se ha convertido en una de las canciones más exitosas de Taylor Swift con miles de reproducciones en plataformas digitales, principalmente durante el octavo mes del año, a pesar de que su lanzamiento se remonta a octubre de 2020, justo en el año que comenzó la pandemia y la época de romances fallidos.

