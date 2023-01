Aurora: Conciertos en México, fechas y boletos

La compositora y cantante vuelve a CDMX, Monterrey y Guadalajara con la música de ‘The Gods We Can Touch’.

Aurora regresa a México en 2023. Muchos recordarán que fue en el Corona Capital cuando le lanzaron un muñeco del Dr. Simi, y ahí nació la tradición de lanzar peluches al escenario (algunos lo han tomado bien, otros no tanto). Pues en abril la noruega regresa con su disco ‘The Gods We Can Touch’, que salió en enero del año pasado.

Fechas de Aurora en México 2023

13 de abril: Teatro Diana, Guadalajara

15 de abril: Pepsi Center WTC, Ciudad de México

16 de abril: Showcenter Complex, Monterrey

Para CDMX y Guadalajara los boletos están disponibles en Ticketmaster. Para Monterrey puedes comprarlos en Superboletos. Salen a la venta este jueves 19 de enero en preventa Citibanamex y el 20 al público general. Los precios van de los 480 a los 1,680 pesos.

Aurora compuso las canciones de ‘The Gods We Can Touch’ junto con Isobel Waller-Bridge en 2020, durante la pandemia de Covid-19. La canción “Cure for Me” se volvió una de las más virales en TikTok en 2021.





