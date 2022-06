Avril Lavigne recrea la portada del disco ‘Let Go’ a 20 años de su lanzamiento

Avril Lavigne lanzó el álbum ‘Let Go’ el 4 de junio de 2002.

Avril Lavigne se convirtió en una de las cantantes más queridas de principios de los 2000, y después de una larga ausencia en los escenarios, regresó más fuerte que nunca, evocando a la nostalgia y complaciendo a sus fans.

Fue el 4 de junio de 2002 cuando Avril Lavigne lanzó su primer álbum discográfico, con el cual alcanzó la fama y el reconocimiento en la industria musical, se trata de ‘Let Go’, que incluía los icónicos temas ‘Complicated’, ‘I’m With You’, ‘Sk8er Boi’ y nueve canciones más que viven en el recuerdo.

A 20 años del lanzamiento, la cantante canadiense decidió recrear la portada del material discográfico, esa fotografía con Nueva York de fondo en la que aparecía con los brazos cruzados en un total black look.

Avril Lavigne caminó justo por la misma calle en la que aparece en la portada original y 20 años después, con un look muy similar al de ese momento, posó ante la cámara.

Avril Lavigne recrea portada de ‘Let Go’

El momento fue compartido por la cantante a través de TikTok con la canción ‘I’m Just a Kid’ de Simple Plan, con la descripción ‘20 years later... (20 años después)’.

En TikTok, sus fans se emocionaron y lo demostraron con comentarios como: “Dios mío, me vas a hacer llorar”, “Te amamos Avril, 20 años siguiéndote”, “Pasaron 20 años y se sigue viendo igual de bien”.

El mismo video también lo compartió a través de sus Instagram Stories pero con el mensaje: “Acabo de ir al lugar donde fotografié la portada de mi álbum debut ‘Let Go’ aquí en Nueva York. Míralo en TikTok”.

El pasado 4 de junio, cuando ‘Let Go’ cumplió 20 años, Avril Lavigne hice una publicación sobre ello en Instagram, en la que explicó lo importante que el disco fue para ella.

“Hoy se cumplen 20 años desde que lancé mi álbum ‘Let Go’. Nunca podré explicar completamente no solo cuánto significó este álbum para mí, sino también el impacto monumental que ha tenido en mi vida. Es difícil tratar de comprender cómo, 20 años después, las canciones que escribí cuando tenía 17 años todavía resuenan en la gente de hoy”, escribió.

Así como añadió: “Es bastante loco. Me puso en un camino y me llevó a lugares que nunca en mis sueños más salvajes podría haber esperado y estoy agradecido por ello todos los días. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda y la guía de LA Reid, Lauren Christy, The Matrix, Cliff Magness, Curt Frasca y Sabelle Beer”.

“Siempre les estaré agradecido por dejarme ser yo misma. También un gran agradecimiento a todos los que jugaron un papel, grande o pequeño, para ayudar a que este disco fuera el éxito que fue. Por último, pero ciertamente no menos importante, gracias a USTEDES, a cada uno de ustedes que hizo una conexión con este álbum y se quedó conmigo desde entonces”.

“Digo todas las noches en el escenario lo afortunado que me siento de estar haciendo música, de gira y divirtiéndome tanto como lo hago. Comparto este momento con todos ustedes, porque sin ustedes, estas canciones no habrían alcanzado las alturas que alcanzaron. Un genuino y sincero agradecimiento a cualquiera que haya escuchado mi música y se haya quedado. Feliz 20.º aniversario ‘Let Go’ y por otros 20 años 🖤 La edición del 20.º aniversario ya está disponible dondequiera que compres o reproduzcas música”, concluyó.

Así es como Avril Lavigne una vez más, evocó la nostalgia e incluso provocó que sus fans derramaran una lágrima del recuerdo.





















