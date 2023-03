Bad Bunny cantando canciones de Ariana Grande y Harry Styles nos dio mil años de vida

Benito nos representa en el karaoke.

Bad Bunny canta canciones de Ariana Grande y Harry Styles y, la verdad, nos dio como mil años de vida, al parecer nadie lo había escuchado antes cantando otro género que no fuera reguetón.

¿Debería probar suerte en el pop?

Bad Bunny es considerado el máximo representante actual de la música urbana y lo tiene bien merecido porque no ha hecho otra cosa que regalarnos grandes proyectos que han hecho historia dentro de la industria musical.

Y ha sido tan reconocimiento mundialmente que ya es invitado especial en los programas clásicos estadounidenses.

Increíble pero cierto. Benito fue invitado especial del The Late Late Show, conducido por el querido James Corden, suceso que ha enorgullecido a toda Latinoamérica, pues el show ha contado con grandes artistas del momento y que integraran al reguetonero, ha sido todo un éxito.

Bad Bunny no se salvó de la famosa dinámica ‘Carpool Karaoke’ y, no lo sabíamos, pero ahora nos urge una fiesta de karaoke junto al cantante, lo hace muy bien.

Benito nos representa en el karaoke, sobre todo luego de que cantara ‘Break Free’ de Ariana Grande y dejara de hablar para interpretar el estribillo.

El reguetonero confesó que ésta es una de sus canciones favoritas en inglés… y luego no supimos más porque prefirió cantar su parte favorita. Lo que nos dio como mil años de vida.

Como es toda una caja de sorpresas, Benito cerró la dinámica cantando a nada más y nada menos que Harry Styles y su éxito ‘As It Was’ y, aunque eso no lo veíamos venir, nos encantó.

Ahora nos gustaría que Harry Styles cantara Tití me preguntó.

Esos no fueron los únicos temas que Bad Bunny interpretó junto a James Corden, también pudimos escuchar ‘Dakiti’, ‘I Like It’ de Cardi B y, por supuesto, ‘Tití me preguntó’.

Lo cierto es que Bad Bunny tiene una personalidad muy auténtica y cada uno de sus momentos nos puede representar en diferentes situaciones de nuestra vida.

