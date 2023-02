Bad Bunny luce tatuaje en honor a Gabriela Berlingeri en los Grammy 2023 y no entendemos nada

Bad Bunny luce tatuaje en honor a su exnovia Gabriela durante su presentación en los Grammy 2023.

Bad Bunny luce tatuaje en honor a su exnovia Gabriela durante su presentación en los Grammy 2023 y estamos muy confundidos. El reguetonero tuvo una de las mejores presentaciones latinas en la historia de los Grammy y, con orgullo, dejó bien parada su nacionalidad y el honor de ser un músico latinoamericano, además de que fue galardonado a mejor álbum de música urbana y durante su discurso habló en español para honrar sus raíces.

Y es que Bad Bunny sigue haciendo historia en la música y su paso por los Grammy 2023 no es la única prueba, pues recordemos que el reguetonero se ha mantenido como el artista más escuchado por varios años consecutivos. La trayectoria musical de reguetonero no ha sido ningún secreto, aunque su vida personal sí la ha mantenido muy reservada, como su relación con Gabriela Berlingeri con quien mantenía una relación desde 2017, desde entonces se convirtieron en una de las parejas favoritas, sin embargo, parece que ese amor ha llegado a su fin… ¿o no?

Bad Bunny luce tatuaje en honor a Gabriela Berlingeri en los Grammy 2023

Luego de la exitosa gira de Bad Bunny, World’s Hottest Tour, surgieron los rumores de que Benito y Gabriela habrían terminado su larga relación, incluso, el reguetonero ha sido visto en diferentes eventos con mujeres distintas, lo que habría confirmado la ruptura.

Incluso, durante el cumpleaños de Gabriela Berlingeri, los fanáticos se dieron cuenta de que Bad Bunny no celebró junto a ella, pues no hay ninguna foto de ambos durante la fiesta de la empresaria.

Sin embargo, tras la presentación de Bad Bunny en los Grammy 2023 se intensificaron las esperanzas de que el músico haya retomado su relación con Gabriela, pues lució un tatuaje en su honor con un diseño de los ojos de la modelo.

Sí, Bad Bunny se tatuó los ojos de Gabriela Berlingeri.

Bad Bunny no ha sido muy abierto con su vida privada, por lo que nunca negó o confirmó su ruptura con Gabriela, aunque durante los Grammy sí demostró que la sigue queriendo porque el tatuaje se lo habría hecho luego de la supuesta separación.

Hasta ahora los fans han compartido comentarios de emoción y esperanza de que Benito y Gabriela hayan retomando su relación.

