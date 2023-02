‘Romper eso de que los gringos son dioses’: Bad Bunny no piensa cantar en inglés

Bad Bunny se niega a cantar en inglés porque considera que ése no es el camino a la fama.

Bad Bunny se niega a cantar en inglés, sin importar que la talla de su fama sea mundial, pues pretende serle fiel siempre a sus raíces a través de su idioma natal. Y es que el Conejo Malo es considerado uno de los mejores artistas en todo el mundo y ha obtenido reconocimientos nunca antes vistos, lo que lo ha llevado a tener el respeto de la industria, poniendo en alto a toda Latino América; dirigiendo el género urbano a otro nivel y defendiendo su estilo a capa y espada.

Benito ha sabido cómo posicionarse en las listas de popularidad a través de su música, show e idioma, sobre todo, sin traicionar a su natal Puerto Rico, por ello, descarta la idea de cantar en inglés, pues pretende usar su idioma para continuar labrando su carrera musical y los latinos no pueden estar más orgullosos de él.

Bad Bunny no pretende cantar en inglés

A través de una entrevista con El País, Bad Bunny dejó muy en claro que descarta la idea de cantar en ingles, pues considera que los músicos deben deslindarse de los parámetros establecidos por la industria musical estadounidense

Benito mantiene una regla muy importante y es seguir escalando en su carrera a través de su idioma natal, pues opina que muchos artistas han optado por cantar en inglés para “superarse”, sin embargo, no cree que sea el camino.

“Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no sólo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento. Hay que romper eso de que los gringos son dioses. No, papi”, aseguró Bad Bunny.

Asimismo, el Conejo Malo considera que, el reguetón al ser parte de la historia de Puerto Rico, debe cantarse en español siempre, pese a que éste y el trap son derivados del hip-hop estadounidense.

“El reguetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel o vendían drogas, y al final vio una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo. A mí no me molesta, que digan lo que quiera, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”, continuó.

Pese a que el reguetonero posee colaboraciones con artistas que cantan en inglés, pretende mantener siempre su idioma, sin importar las críticas, como en el tema ‘One Day’, cuando colaboró junto a Dua Lipa.

Bad Bunny está muy involucrado en la agenda política de Puerto Rico, junto con su música y el idioma, su participación es sumamente activa en movimientos sociales de la actualidad, específicamente en América Latina.

Bad Bunny se ha mantenido fiel y firme a sus ideales, sobre todo a sus raíces, para ponerlas en alto en una industria importante como la música, representando que los sueños en aquellas tierras se hacen realidad.

